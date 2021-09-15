Суд не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП

Второй кассационный суд в Москве не стал смягчать приговор актёру Михаилу Ефремову, которого осудили на семь с половиной лет за ДТП со смертельным исходом. Как сообщает РИА Новости, судья решила отклонить кассационные жалобы.

Защита в своём обращении указывала, что слабое состояние здоровья актёра в совокупности с выявленным у него расстройством личности "в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя" остались не учтены судом. Кроме того, адвокаты считают, что "лица, имеющие психические аномалии, не могут в области уголовной ответственности в полной мере приравниваться к психически здоровым".

Сам Ефремов же заверял, что смягчение наказания, а именно перевод в колонию-поселение, даст ему возможность помогать тем, кто пострадал от его действий.

В свою очередь, представители прокуратуры на заседании заявили, что актёр больше не способен приносить пользу обществу. В результате рассмотрения суд отклонил кассационную жалобу Ефремова и оставил в силе действующее наказание – семь с половиной лет заключения в колонии общего режима.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его внедорожник вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября того же года актёра приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако позднее суд смягчил наказание на полгода.