Невролог назвал причину ухудшения когнитивных способностей после COVID-19

Врач-невролог Александр Будик заявил, что COVID-19 негативно влияет на сосуды, которые идут к коре головного мозга. Из-за этого ухудшаются когнитивные способности.

"Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, при коронавирусе кровь человека становится более вязкой – это тоже сказывается на кровоснабжении, добавил он.

Тем не менее врач может восстановить когнитивные функции, но для этого нужно вовремя обратиться за помощью. При этом лучше всего идти на осмотр сразу после перенесённого ковида и через некоторое время после, чтобы исключить ухудшение состояния, заключил Будик.

Ранее психиатр из Новосибирска Яна Мохначева рассказала, что у перенёсших COVID-19 пациентов чаще всего наблюдается снижение интеллекта. Восстановление при этом идёт от четырёх до восьми и более месяцев.