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Невролог назвал причину ухудшения когнитивных способностей после COVID-19

, ИА "Амител"
Александр Будик рекомендовал вовремя обращаться к врачу в случае подобных нарушений
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врач-невролог Александр Будик заявил, что COVID-19 негативно влияет на сосуды, которые идут к коре головного мозга. Из-за этого ухудшаются когнитивные способности.

"Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Кроме того, при коронавирусе кровь человека становится более вязкой – это тоже сказывается на кровоснабжении, добавил он.

Тем не менее врач может восстановить когнитивные функции, но для этого нужно вовремя обратиться за помощью. При этом лучше всего идти на осмотр сразу после перенесённого ковида и через некоторое время после, чтобы исключить ухудшение состояния, заключил Будик.

Ранее психиатр из Новосибирска Яна Мохначева рассказала, что у перенёсших COVID-19 пациентов чаще всего наблюдается снижение интеллекта. Восстановление при этом идёт от четырёх до восьми и более месяцев.

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.09.2021 08:39
- гость -

несите к нам ваши денежки....

16.09.2021 08:45
- гость -

все медики такие умные, а лекарство от самого ковида так и не придумали

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