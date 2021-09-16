Как выглядел предок человека, живший 70 тысяч лет назад

Учёные-антропологи из Нидерландов показали, как выглядел неандерталец, живший 70 тысяч лет назад. Известные художники – братья Кеннис – реконструировали лицо по найденному в 2001 году фрагменту черепа. Его обнаружил палеонтолог-любитель в Северном море у берегов Нидерландов. Как выяснилось, фрагмент принадлежал молодому неандертальцу. Учёные назвали его Крейном, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание NL Times.
Специалисты определили, что Крейн ел много животной пищи, но не употреблял морепродукты. Также у неандертальца была доброкачественная опухоль над бровью, способная со временем приводить к болям, головокружениям и проблемам со зрением. Это первый случай, когда подобную опухоль удалось обнаружить в останках неандертальца.
Комментарии
Неандертальцы не были предками современных сапиенсов. Это были два отдельных рода людей, некоторое время живших параллельно.
Сказки от антропогенеза))) Финансируется они кстати они за счет бюджета)) Так что много всего еще покажут и расскажут, чего проверить никак нельзя!
Тут со стоматологами такие зубы не сохранишь, а у древнего человека без зубной пасты были? Выкинуть пасту на фиг!
16.09.2021 08:13
Гость
В чем сказка?
По костям черепа угадать про опухоль мягких тканей. Герасимов отдыхает.
PS. Весельчак предок был.
На Андрюху Загарина похож чем-то.
16.09.2021 08:13
Гость
Сказки от антропогенеза))) Финансируется они кстати они за счет бюджета)) Так что много всего еще покажут и расскажут, чего проверить никак нельзя!
Ну да, только в церкви скажут правду.
p.s. Дуракам везде чудеса или обман.
16.09.2021 08:30
- гость -
Я думаю что есть более надежные способы определения на древних костях, была ли опухоль или нет, чем просто "угадать". Не первый раз слышу про то что по останкам выясняют что у человека была онкология. Угадать это не научный подход.
никто не проверит так что можно что угодно сообразить
16.09.2021 08:19
- гость -
А нече что раньше травами все лечили? Скажешь бред? А че тогда зубную пасту и ополаскиватель для трав выпускают с Алтайскими травами?
А че тогда зубную пасту и ополаскиватель для трав
да кто их знает зачем они для трав выпускают ополаскиватели
16.09.2021 08:19
- гость -
Это же всего лишь реконструкция. С зубами там было всё более чем печально. Кстати этой особи по факту лет 25 всего.
На нашего Буншу похож!
16.09.2021 07:47
АБОРИГЕН
А что, Вас уже выпустили из сумасшедшего дома? (с) Давненько просто Вас не было
16.09.2021 09:16
- гость -
А нече что раньше травами все лечили? Скажешь бред? А че тогда зубную пасту и ополаскиватель для трав выпускают с Алтайскими травами?
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Есть такое слово, детка, "маркетинг", это такая лженаука о том, как сначала человеку объясняют, без чего он не может жить, а потом предлагают ему это купить. На этой простой хитрости и массовой тупости россиян построен бизнес, в частности, компании "Эвалар".
Ну а почему раньше травами лечили, тут всё просто. Лечили травами, потому что ничего другого не было- либо травы, либо урина.
Будьте здоровы!
Как на актера Александра Петрова похож!
выясняют что у человека была онкология
Онкология и костной ткани может быть.
Я таких неадертальцев каждое утро возле пивной вижу.
>>никто не проверит так что можно что угодно сообразить
Так наука от религии тем и отличается что проверить можно. Вперед в универ на биолога -мед на .... и проверяй , только вот учится надо , мозг сушить, да?
эрцэписта как с утра колбасит то
"Сказки от антропогенеза))) "
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Ога! Как же он мог жить 70 тысяч лет назад, если сегодня всего 7530-й год от сотворенья мира, да? Вот сказочники эти учОные
учОным ваще лафа.. говори что хочешь никто ничего не проверит
16.09.2021 07:47
АБОРИГЕН
Неандертальцы не были предками современных сапиенсов. Это были два отдельных рода людей, некоторое время живших параллельно.
это правда
это правда
ну лан пусть будет так
16.09.2021 08:19
- гость -
Тут со стоматологами такие зубы не сохранишь, а у древнего человека без зубной пасты были?
У моей взрослой собаки тоже хорошие зубы, хотя зубной пастой она не пользуется. Рассказать, в чем секрет?
Зубы у людей стали разваливаться с тех пор, как они научились получать сахар, белую муку, и другие рафинированные продукты.
Боря , однако с твоим портретом сходство имеется, точно не твой предок???
16.09.2021 10:34
- гость -
Я таких неадертальцев каждое утро возле пивной вижу.
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То же самое хотелось сказать Один в один рожа. Только зубы у наших неандертальцев хуже.
16.09.2021 10:34
- гость -
+1. Это видать люди из параллельной цивилизации.