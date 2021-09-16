Как выглядел предок человека, живший 70 тысяч лет назад

Учёные-антропологи из Нидерландов показали, как выглядел неандерталец, живший 70 тысяч лет назад. Известные художники – братья Кеннис – реконструировали лицо по найденному в 2001 году фрагменту черепа. Его обнаружил палеонтолог-любитель в Северном море у берегов Нидерландов. Как выяснилось, фрагмент принадлежал молодому неандертальцу. Учёные назвали его Крейном, пишет "Газета.ru" со ссылкой на издание NL Times.

Специалисты определили, что Крейн ел много животной пищи, но не употреблял морепродукты. Также у неандертальца была доброкачественная опухоль над бровью, способная со временем приводить к болям, головокружениям и проблемам со зрением. Это первый случай, когда подобную опухоль удалось обнаружить в останках неандертальца.