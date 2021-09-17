Окраина центра. Как выглядит район Барнаула, который мечтают превратить в Обской бульвар

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 80 лет в Барнауле мечтают о строительстве Обского бульвара – пешеходной зоны от площади Советов до берега Оби. Грандиозный по тем (и этим) временам проект предполагал строительство жилых домов, клуба, торгового центра, а также набережной. На берегу реки хотели построить террасы, набережную, 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От неё, согласно проекту, должен идти пешеходный мост к острову Побочень.

К 80-м годам построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского (площадь перед "Шишковкой"). Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашли.

Однако жители частного сектора в границах пр. Комсомольского, ул. Чкалова, Промышленной, Коммунальной (где и хотели проложить бульвар) словно до сих пор ждут расселения и сноса: многие дома покосились, некоторые – сгорели, надворные постройки и заборы вот-вот рухнут. Дело в том, что горожане боялись строить большие дома и вкладывать деньги в недвижимость: а вдруг завтра приедет бульдозер? И их опасения (или мечты), возможно, скоро сбудутся. Архитекторы говорят, что в Барнауле остаётся всё меньше участков для застройки, поэтому проект Обского бульвара, возможно, скоро будет разморожен.

Как выглядит район, который в перспективе может стать гордостью Барнаула, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.