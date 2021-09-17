Окраина центра. Как выглядит район Барнаула, который мечтают превратить в Обской бульвар

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Более 80 лет в Барнауле мечтают о строительстве Обского бульвара – пешеходной зоны от площади Советов до берега Оби. Грандиозный по тем (и этим) временам проект предполагал строительство жилых домов, клуба, торгового центра, а также набережной. На берегу реки хотели построить террасы, набережную, 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От неё, согласно проекту, должен идти пешеходный мост к острову Побочень.
К 80-м годам построить удалось только начало Обского бульвара – от пр. Ленина до пр. Комсомольского (площадь перед "Шишковкой"). Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не нашли.
Однако жители частного сектора в границах пр. Комсомольского, ул. Чкалова, Промышленной, Коммунальной (где и хотели проложить бульвар) словно до сих пор ждут расселения и сноса: многие дома покосились, некоторые – сгорели, надворные постройки и заборы вот-вот рухнут. Дело в том, что горожане боялись строить большие дома и вкладывать деньги в недвижимость: а вдруг завтра приедет бульдозер? И их опасения (или мечты), возможно, скоро сбудутся. Архитекторы говорят, что в Барнауле остаётся всё меньше участков для застройки, поэтому проект Обского бульвара, возможно, скоро будет разморожен.
Как выглядит район, который в перспективе может стать гордостью Барнаула, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Эта музыка будет вечной — пока всё жильём не застроят?
Я для себя так решил. Если речь не зайдёт именно об общественном пространстве, которое каждый житель и гость сможет назвать своим, где будут только невысокие новые административные здания города и края, а на первых этажах кафе, рестораны и галереи — то в таком случае мне намного приятнее видеть там чужие одноэтажные домики (независимо от степени их ветхости) и чужие палисадники, чем чужие многоэтажки с чужими велосипедами на чужих балконах, чужими машинами на чужих парковках и чужими магазинами разливного пива на первых этажах
Отлично выглядит. Душевно, лампово. Лучше выглядеть, после барнаульских застройщиков с их убогими коробками, он не будет точно.
Норвежцы, шведы, финны такие районы восстанавливают, реконструируют и водят туристов.
а в
то время.......
https://moslenta.ru/news/v-moskve-za-desyat-let-obustroili-36-naberezhnykh-17-09-2021.htm?utm_source=from_lenta
В Москве за десять лет благоустроили 36 набережных протяженностью 65 километров,
Виктор, +100500!
17.09.2021 08:29 Че? Водить туристов смотреть на частные дома середины прошлого века? За двухметровыми заборами. Норвежцы, ага, че несешь то.
ОСУЖДАЮТ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ...
Это и есть профессиональный подход?
Если это невозможно превратить в Обской бульвар,так и скажите.
ЗАЧЕМ ОСУЖДАТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ? ЗАЧЕМ?????
А чего не сфотали крутые дома там их хватает или это не катит для заказухи?
17.09.2021 09:05
- гость -
Вот, смотри, как выглядят туристические места в Осло. Никто ничего не сносит, не перестраивает и не вырубает.
И никто не хочет ответить на вопрос про оползневую зону. Берег Оби - это, безусловно, хорошо. Но как этот выход к реке собираются благоустраивать с учетом того, что берег постоянно рушится?
17.09.2021 09:13
- гость - И их хозяева вряд ли согласятся уступить свою землю и жилье за копейки...
А у нас разве не застроен весь берег от речного? Везде оползневая зона, а там коттеджи такие стоят, так тут, все временно
17.09.2021 10:03
Гость
Коттеджи на самом краю не стоят нигде. Только развалюхи, к которым подбирается обрыв. А в Ерестной, кстати, уже нет дороги, по которой в детстве ходили на пляж по обрыву. Обвалилась. Прихватив часть садовых участков. Так что строить набережную на обрыве никто не будет - придется как-то срывать берег, примерно как в Томске в Лагерном саду. Либо прилично отступать, что сведет всю идею на нет.
А вообще все это смешно - город не может разрулить насущную проблему с железной дорогой, делящей город на две части, и вечными пробками из-за этого, а тут вдруг найдутся деньги "просто на красоту".
Издалека амик заходите, под застройку 25-этажными человейниками готовите горожан?
17.09.2021 10:13
- гость -
Железная дорога делящая город на две части сама по себе не проблема. Барнаул не единственный город где так всё устроенно. Посмотри Берлин. Город может делить на части всё что угодно, старая железная дорога, гора, река и прочее. Пробки в городе далеко не из-за этого.
Коттеджи стоят практически все у обрыва, развалюхи это понятно, половина ушли уже вниз, а где коттеджи также все сползает, это же временно, каждый год понемногу и до них дойдёт, как ВДНХ раньше же все нормально было, а постепенно обваливался берег и на сколько метров там все ушло
17.09.2021 11:18
АБОРИГЕН
Спасибо, Кэп. Естественно, если ее можно каким-то образом пересечь, то она проблемой не будет. Но у нас, как известно, это можно сделать только в трех узких местах. В Н-ске, где путепроводов существенно больше - да, именно это не проблема.
ЗЫ С нетерпением ждем следующего года, когда "дырок" будет на одну меньше.
17.09.2021 10:11
- гость -
Да и такие места могут ринуться застраивать по схеме "шестнадцатиэтажки-шестнадцатиэтажки, а оставшиеся метров 200 — зона отчуждения (чтобы Обь её потихонечку съедала)"...
Чего???? В Нске три моста, еще метро на ту сторону, ну там и народу в два раза больше. У нас три путепровода...по двум обычные пробки. По Строителей необычные, в ту сторону вообще в разы больше траффик.
17.09.2021 11:33
- гость -
А каким боком количество мостов в городе Н. соотносится с пересечением железной дороги в нем же? Или вы что имели в виду? По вашему эмоциональному спичу это не очень понятно.
Люди мечтали и мечтают о переселении из оползневой зоны в безопасное место а не о каких то бульварах для прогулок.Или это пробный шар на тему очередной застройки этой бетонной мертвечиной новых территорий города?Деньги нужно расходовать на нужды простых людей а не на ещё большее обогащение местных толстосумов.
Там вроде недавно репортаж был по тв про аквамарин, большие проблемы, берег должным образом не укрепили с дома настроили, так и везде, сначала настроят а потом оказалось там опасно
Один уже "бульвар" построили, т.н Арбат. Очень интересное место, конечно. Поэтому лучше ничего не делать сейчас, а то понастроят коробок и не снесешь.
17.09.2021 12:42
- гость -
Эх, понастроят...