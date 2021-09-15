Цена на газ в Европе превысила отметку 950 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила отметку 950 долларов за 1 тыс. кубометров. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов ICE Futures, стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс нидерландского TTF на бирже достигла 79 евро за МВт·ч, или 964 доллара за 1 тыс. кубометров.

В качестве причин такого роста аналитики указывают дефицит сжиженного природного газа в Европе.

Напомним, рубль по итогам июля впервые с 2016 года вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире с долей 0,18% в международных расчётах. Об этом говорится в данных системы межбанковских переводов SWIFT.