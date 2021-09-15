Российским заключённым разрешили переписку между собой в колонии

Верховный суд России рассмотрел жалобу пожизненно осуждённого, которому администрация колонии запретила переписываться с другим заключённым, и встал на его сторону. Об этом сообщает РИА Новости.

В Хабаровском крае осуждённый около восьми месяцев переписывался с заключённым из другой камеры, который также был приговорён к пожизненному лишению свободы. Однако потом начальник колонии пресёк общение, сославшись на должностную инструкцию, в которой якобы воспрещается установление связи между осуждёнными.

Тогда заключённый обратился с жалобой в суд. После препирательств в судах первой и второй инстанций мужчина дошёл до Верховного суда, где встали на его сторону. Суд подтвердил, что запретить переписку между заключёнными администрация может лишь при наличии веских оснований, которых в этом случае не было.

При этом суд напомнил, что администрация в праве "цензурировать" переписку, если посчитает нужным. Например, во избежание планирования побега.