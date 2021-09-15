Алтайские общественники заявили о поддержке "Единой России" на выборах

Заседание штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" на выборах прошло накануне под руководством председателя краевого Союза женщин России, почетного гражданина Алтайского края Надежды Ремневой. В преддверии дней голосования она предложила участникам обменяться опытом проделанной агитационной работы в поддержку партии, передает пресс-служба ЕР.

"Союз женщин России" всегда выступал и выступает за защиту главных ценностей — мира и детства. И поэтому на предстоящих выборах нам очень важно поддержать именно тех, кто в дальнейшем сослужит эту главную службу — сохранит стабильность, мир, обеспечит должную политику в интересах семьи, охраны материнства, детства и отцовства", — подчеркнула Ремнева.

Председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев рассказал, что сотрудничество с партией у его организации проходит на постоянной основе. "При этом ни одна из других партий не подписала с нами соглашение о взаимодействии, поддержке и сотрудничестве", — заявил общественник. Председатель краевой организации профсоюзов работников культуры Лариса Зорина рассказала, что многих кандидатов от партии помнят по их конкретным делам. К тому же, реализация партийного проекта, поддерживающего учреждения культуры, также играет ключевую роль в формировании отношения к ЕР.

По словам исполнительного директора Союза промышленников региона Виктора Мещерякова, в 2020 году Союз принял решение о выдвижении кандидатов в депутаты от партии. "Наши кандидаты — люди, которые делом доказали, что достойны представлять интересы людей в законодательной ветви власти", — сказал Мещеряков. "Сегодня региону необходима стабильность, которую может обеспечить только "Единая Россия" поэтому мы голосуем за команду партии, — заявил глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Председатель Алтайской профсоюза работников здравоохранения Ирина Смирнова рассказала, что накануне закончился конкурс по вопросу реабилитации после ковида медработников в краевых санаториях. "Профсоюзы, ОНФ просили, добивались решения этого вопроса. Подключилась фракция "Единой России" в Заксобрании. Депутаты подняли эту тему при принятии регионального бюджета на 2021 год и правительство Алтайского края, лично губернатор Виктор Томенко пошли навстречу", — отметила Смирнова.

Подводя итоги заседания, руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько сообщил, что после выборов команда ЕР сосредоточится на решении перечисленных вопросов.