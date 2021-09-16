ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, пишет РИА Новости.

"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", – заявил он.

При этом Барбоса отметил, что для возобновления процесса должны быть проведены необходимые изменения, после чего и состоится новая инспекция.