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Новости

ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

, ИА "Амител"
Новая инспекция начнётся после модернизации одной из фабрик
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, пишет РИА Новости.

"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", – заявил он.

При этом Барбоса отметил, что для возобновления процесса должны быть проведены необходимые изменения, после чего и состоится новая инспекция.

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Комментарии

16.09.2021 08:07
- гость -

Уж так все обтекаемо написано, что круглее шара.

16.09.2021 08:32
- гость -

Почему Амис так обтекаемо пишет?Ведь панамериканец Жарбас Барбос ясно указал на причины приостановлении одобрения.Когда он был на одной из российских фабрик,он не смог обнаружить что она,эта фабрика,"согласна с применением надлежащих практик производства".Он долго ходил по цехам,но так и не смог прочувствовать это согласие.
Нам с Калибром это явственно понятно и мы в корне согласны с мнением Барбоса.

16.09.2021 08:36
- гость -

почти что Карабас Барабас...

16.09.2021 08:37
- гость -

Барбос в гостях у фабрики.Понюхал,поднял ногу,потяфкал и убежал,махая хвостом.

16.09.2021 08:42
- гость -

-А как продукт фабрики?
-К продукту претензий не имею,но вот согласие с применением надлежащих практик производства подкачало.Оно есть,но несколько подкачало.

16.09.2021 08:46
- гость -

"Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было. " - да ужжжж. Когда придраться больше не к чему , то хоть к этому придерёмся .
Сама вакцина хороша , но завод её производящий не понравился , не по последнему слову техники оборудован . Ничего личного , только бизнес ., подлее быть не может .

16.09.2021 08:59
- гость -

Упушшшэние, аднака...

16.09.2021 11:22
- гость -

В планы воз не входит исцеление людей
там в планах рога и копыта, что растут от пфайзеров и модернов

16.09.2021 11:36
- гость -

Процесс остановлен,воз и ныне там.Продажные шкуры.Лехи навального в международном масштабе на них нет.Правда Джулиана Ассанжа пиндосские собаки травят уже больше 10-ти лет.

16.09.2021 11:46
- гость -

Таких Жиробасов Барбосов нужно бить палками по животу и выдворять восвояси.

16.09.2021 13:28
- гость -

ВОЗ она ещё та коррумпированная кучка

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