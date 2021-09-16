ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V"

Процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) приостановлен. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса, пишет РИА Новости.
"Что касается процесса одобрения вакцины "Спутника V" для экстренного применения, то этот процесс приостановлен, потому что во время инспекции одной из фабрик, которая составляет часть производства "Спутника V", не было обнаружено, что эта фабрика согласна с применением надлежащих практик производства", – заявил он.
При этом Барбоса отметил, что для возобновления процесса должны быть проведены необходимые изменения, после чего и состоится новая инспекция.
Комментарии
Уж так все обтекаемо написано, что круглее шара.
Почему Амис так обтекаемо пишет?Ведь панамериканец Жарбас Барбос ясно указал на причины приостановлении одобрения.Когда он был на одной из российских фабрик,он не смог обнаружить что она,эта фабрика,"согласна с применением надлежащих практик производства".Он долго ходил по цехам,но так и не смог прочувствовать это согласие.
Нам с Калибром это явственно понятно и мы в корне согласны с мнением Барбоса.
почти что Карабас Барабас...
Барбос в гостях у фабрики.Понюхал,поднял ногу,потяфкал и убежал,махая хвостом.
-А как продукт фабрики?
-К продукту претензий не имею,но вот согласие с применением надлежащих практик производства подкачало.Оно есть,но несколько подкачало.
"Претензии были связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов замечаний не было. " - да ужжжж. Когда придраться больше не к чему , то хоть к этому придерёмся .
Сама вакцина хороша , но завод её производящий не понравился , не по последнему слову техники оборудован . Ничего личного , только бизнес ., подлее быть не может .
Упушшшэние, аднака...
В планы воз не входит исцеление людей
там в планах рога и копыта, что растут от пфайзеров и модернов
Процесс остановлен,воз и ныне там.Продажные шкуры.Лехи навального в международном масштабе на них нет.Правда Джулиана Ассанжа пиндосские собаки травят уже больше 10-ти лет.
Таких Жиробасов Барбосов нужно бить палками по животу и выдворять восвояси.
ВОЗ она ещё та коррумпированная кучка