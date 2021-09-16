Четверг, 16 Сентябрь, 14:54

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,85
€ 86,07
21°


6312185 +23508
Обь
54см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь

, ИА "Амител"
Андрей Клычков считает, что членство в ПАСЕ России точно не нужно
Фото: orel-region.ru

Фото: orel-region.ru

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возврат смертной казни. Поводом для такого высказывания стало обнаружение тела убитой девятилетней девочки, пишет РИА Новости.

По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание". Он признался, что относится нетерпимо к людям, совершающим такие преступления.

"И по мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас всё это отменили. Жизни, детские особенно, – самое ценное, что у нас есть", – сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.

Тело школьницы, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района, нашли закопанной в подвале многоквартирного дома 15 сентября. В этот же день правоохранители задержали подозреваемого – 61-летнего соседа убитой девочки.

Материалы по теме

 

 

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.09.2021 08:56
АБОРИГЕН

Ну вот, ещё один идиот. Противоестественный отбор как он есть.

16.09.2021 09:03
- гость -

Мне кажется или под предлогом возврата смертной казни за педофилию неугодные правительству люди будут также караться этой мерой наказания? О_о

16.09.2021 09:05
- гость -

Видя, как работает судебная система у нас в России и как "прогибают" закон в нужную для власти сторону, я бы не стал ратовать за отмену моратория на смертную казнь!
В противном случае, уже завтра будет расстрельная статья за косой взгляд в сторону депутата "Единой России"!

16.09.2021 09:05
- гость -

16.09.2021 09:03
- гость -

Вам кажется.

16.09.2021 09:09
Гость

Ни одна женщина не напишет такие комментарии! Мужики, вы представьте себя на месте матерей этих детей!!! Только смертная казнь!!!

16.09.2021 09:14
АБОРИГЕН

16.09.2021 09:09
Гость
Естественно, женщина попытается этот вопрос утащить в эмоциональную сторону, но проблема в том что думать тут надо башкой а не фантазировать и распускать сопли. По факту в стране у власти преступники и давать им лишние полномочие в руки явно не стоит.

16.09.2021 09:15
- гость -

По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание".

Для начала нужно вернуть правосудие в суды и убрать от туда сословный суд и телефонное право! Судьи должны избираться народом и держать, если что, ответ перед ним, а не перед тем кто назначил и может снять!

16.09.2021 09:19
Виктор

Старый приём, ещё из 90-х: Хочешь привлечь внимание — заговори о смертной казни

16.09.2021 09:25
- гость -

Кому надо, тот найдёт возможность угробить и без смертной казни. Покинет деньжат и в тюрьме масса возвожностей, сделать пребывание там адом.

16.09.2021 09:39
АБОРИГЕН

16.09.2021 09:25
- гость -
Да, а то и просто траванут боевыми ОВ.

16.09.2021 09:43
М

Согласен. Сегодня смертную казнь могут использовать совершенно в других целях далеких от педофилов. Такое уже было когда в 37м выкашивали большевиков (т.н. "ежовщина" ) , а потом в 38м когда пришёл Берия повернули репрессии на троцкистов, которые это всё начали.

16.09.2021 09:51
- гость -

Смертную казнь никто не отменял. Это высшая мера наказания, прописана в уголовном кодексе. Просто, это наказание поставили на паузу, мораторий называется, временное не применение. Сделал это президент для того, что бы Россию взяли в Евросоюз. Такие условия у них. Знайте. А так, тема хорошая, конечных неисправимых упырей расстреливать или усыплять. Я За.

16.09.2021 09:56
Читатель

Смертную казнь надо восстановить за уьийство и педофилию. Убил и тебе не стоит жить. Вот вердикт, но если ты убил, защищая свою жизнь, это исключение.

16.09.2021 10:00
Тётя Мотя

Отрубать топором без наркоза все причиндалы и отправлять на поселение на какой-нибудь далёкий остров, как когда-то прокажённых в гейропах.

16.09.2021 10:01
- гость -

Хочу напомнить, что пока не поймали Чикатило, было расстреляно двое человек за его преступления. И они даже "сознались" в них.

Проблема не в смертной казни как таковой, а в том, чтобы быть уверенным, что это именно тот человек, который совершил преступления. В стране, где сотрудники Росгвардии подбрасывают наркотики как нечего делать, признания выбивают под пытками, а судьи подчиняются исполнительной власти, это может привести к ужасным последствиям.

16.09.2021 10:06
тю!

сотрудники Росгвардии подбрасывают наркотики

Вам лично подбросили? Или вашим знакомым?

16.09.2021 10:08
- гость -

Гость 10:01
 сериалов насмотрелся!

16.09.2021 10:33
АБОРИГЕН

16.09.2021 10:06
тю!
Дело не в лично, дело в практикуемом общем подходе. Когда тебе лично начнут подбрасывать, значит страна скатилась на самое дно. Это ты сегодня молод, здоров и при деньгах а завтра ты спился, а у тебя есть квартира и на неё кто-то положил глаз. Ну и догадайся с трёх раз как этот кто-то будет действовать в этом случае.

16.09.2021 10:46
- гость -

мне кажется что это все очередное прикрытие делишек лоббистов в правительстве которые ну ни-как не оторвутся от кормушки.
Вопрос в другом у нас столько силовиков (не буду перечислять !!!) КОТОРЫЕ должны ОХРАНЯТЬЬЬ ценой своей жизнь порядок в стране.... "Государство" тратит на них миллиарды вооружает-перебивает льготы везде и вся. Может вся эта братва оторвет свой зад от стула и будет ловить и искать реальных преступников а не ребят которые вышли на митинг на Навального.

16.09.2021 10:47
- гость -

Вспомните историю с Чикатило! Сколько тогда расстреляли невиновных людей!
Милиции, судьям и прокурорским хотелось отчитаться перед властями, а страдали невиновные! А при нынешней власти такое будет постоянно!

16.09.2021 11:21
Александр

По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание".

Вот именно!!! Виновные должны понести наказание! В том числе правоохранители, контролирующие органы, органы профилактики и т.д.

16.09.2021 11:28
Fkt

Эх, Андрюха, как же ты удивишься когда тебя самого расстреливать поведут.

16.09.2021 11:32
- гость -

"сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли", оно и видно... Кинул пластиковый стаканчик в силовика - посадят лет на пять! Силовики бьют женщин в грудь и пинают в живот - букетик цветов и отмазка: "забрало запотело"!

16.09.2021 11:57
Виктор

Выступление попало в цель — люди возбудились.

А вспомните, сколько комментариев было, например, к новости "Умер Марк Юдалевич" — больше или меньше?

16.09.2021 12:55
- гость -

В наше время возврат к смертной казни невозможен.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:49
В СГК рассказали, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон 0
14:33
Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали до 23 сентября 0
14:19
В окружении Путина коронавирусом заразились несколько десятков человек 3
14:12
Барнаулец обиделся на знакомого и поджёг его дом 0
14:04
В Алтайском крае за сутки выявили 234 случая COVID-19 0
13:51
Мужчина, напавший на отдел полиции под Воронежем, может быть причастен к тройному убийству 1
13:39
Мам, переведи денег. Как мошенники научились подделывать номера и менять голос 0
13:24
Владимир Путин заявил, что России нужен сильный и авторитетный парламент 17
13:09
Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве 14
12:53
Ярослав Нилов: "Наши инициативы меняют жизнь людей к лучшему" 1
12:43
Вооружённый мужчина взорвал бомбу в отделе полиции под Воронежем 0
12:31
Кольцевая разборка. В Барнауле водители устроили драку у ТЦ "Волна" 22
12:19
Жители Барнаула провели семь часов в Домодедово из-за авиадебошира 5
12:09
В Барнауле не стали отключать горячую воду у 12 тысяч жителей 0
11:54
Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных колонн 9
11:41
Пациентка стоматологии в Барнауле получит более 160 тысяч рублей за ошибку врачей 8
11:29
Игра вдолгую. МФО снизили онлайн-выдачу займов "до зарплаты" 0
11:21
Депутат от ЛДПР Ирина Шудра помогает решать вопрос с дорогами в Рубцовске 4
11:13
Первый на Алтае. Зачем Рубцовску технопарк и когда там наконец сделают дороги 0
10:58
Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет 7
10:43
Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребёнка под Орлом 0
10:23
Стоп-кадр. Лесной дух Горного Алтая 2
10:12
В России допустили отказ от детдомов в будущем 6
09:54
Веха в развитии. Барнаульский завод при поддержке краевых властей открыл новый цех 8
09:42
В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах 16
09:27
На Алтае крановщица пойдёт под суд из-за смерти рабочего 0
09:10
"Лента" открывает в Барнауле магазин нового формата в "заброшенном" ТЦ 15
08:55
Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь 25
08:39
"Вопрос времени". Когда в Барнауле начнут застройку Обского бульвара и почему это сложно 22
08:24
Более 12 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 16 сентября 1
08:09
Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму 39
07:50
"Новые автобусы будут. Важно, чтобы на них ездили". Что мешает обновить транспорт на Алтае 0
07:36
ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V" 11
07:27
Российских водителей предупредили о новых штрафах 4
07:01
Купи сейчас – устанавливай в сезон: как сэкономить на зимних шинах 0
06:50
Отказ за отказом. В полицию поступило уже 30 жалоб на "развод" в барнаульском автосалоне 17
06:36
Как выглядел предок человека, живший 70 тысяч лет назад 28
06:21
Невролог назвал причину ухудшения когнитивных способностей после COVID-19 2
06:03
До +25 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 сентября 0
23:59
Такой день. Пожар на Барнаульском шинном заводе и задержание сына бывшего вице-мэра 0
23:29
Российским заключённым разрешили переписку между собой в колонии 2
22:28
Часть россиян могут получить дополнительный отпуск 0
21:55
Нацпроект "Безопасные качественные дороги" в Барнауле выполнен почти на 90% 3
21:28
Жительница Барнаула зарезала сожителя из-за упрёков в измене 0
20:59
Часть домов Барнаула временно остались без света из-за пожара на Шинном заводе 0
20:24
Семь колдобин за версту. В Рубцовске в ближайшие годы решат проблему бездорожья 0
19:58
Цена на газ в Европе превысила отметку 950 долларов за тысячу кубометров 1
19:34
В МЧС раскрыли подробности пожара на территории Барнаульского шинного завода 0
18:49
В Минобрнауки заявили, что невакцинированные студенты смогут заселиться в общежития 0
18:37
Алтайские общественники заявили о поддержке "Единой России" на выборах 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.