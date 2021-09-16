Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возврат смертной казни. Поводом для такого высказывания стало обнаружение тела убитой девятилетней девочки, пишет РИА Новости.

По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание". Он признался, что относится нетерпимо к людям, совершающим такие преступления.

"И по мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас всё это отменили. Жизни, детские особенно, – самое ценное, что у нас есть", – сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.

Тело школьницы, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района, нашли закопанной в подвале многоквартирного дома 15 сентября. В этот же день правоохранители задержали подозреваемого – 61-летнего соседа убитой девочки.