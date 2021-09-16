Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил за возврат смертной казни. Поводом для такого высказывания стало обнаружение тела убитой девятилетней девочки, пишет РИА Новости.
По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание". Он признался, что относится нетерпимо к людям, совершающим такие преступления.
"И по мне, так надо бы возвращать смертную казнь в том числе. И нам членство в ПАСЕ точно не нужно, из-за которого у нас всё это отменили. Жизни, детские особенно, – самое ценное, что у нас есть", – сказал Клычков во время прямого эфира в Instagram.
Тело школьницы, пропавшей 18 июня в селе Казарь Залегощенского района, нашли закопанной в подвале многоквартирного дома 15 сентября. В этот же день правоохранители задержали подозреваемого – 61-летнего соседа убитой девочки.
Комментарии
Ну вот, ещё один идиот. Противоестественный отбор как он есть.
Мне кажется или под предлогом возврата смертной казни за педофилию неугодные правительству люди будут также караться этой мерой наказания? О_о
Видя, как работает судебная система у нас в России и как "прогибают" закон в нужную для власти сторону, я бы не стал ратовать за отмену моратория на смертную казнь!
В противном случае, уже завтра будет расстрельная статья за косой взгляд в сторону депутата "Единой России"!
16.09.2021 09:03
- гость -
Вам кажется.
Ни одна женщина не напишет такие комментарии! Мужики, вы представьте себя на месте матерей этих детей!!! Только смертная казнь!!!
16.09.2021 09:09
Гость
Естественно, женщина попытается этот вопрос утащить в эмоциональную сторону, но проблема в том что думать тут надо башкой а не фантазировать и распускать сопли. По факту в стране у власти преступники и давать им лишние полномочие в руки явно не стоит.
По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание".
Для начала нужно вернуть правосудие в суды и убрать от туда сословный суд и телефонное право! Судьи должны избираться народом и держать, если что, ответ перед ним, а не перед тем кто назначил и может снять!
Старый приём, ещё из 90-х: Хочешь привлечь внимание — заговори о смертной казни
Кому надо, тот найдёт возможность угробить и без смертной казни. Покинет деньжат и в тюрьме масса возвожностей, сделать пребывание там адом.
16.09.2021 09:25
- гость -
Да, а то и просто траванут боевыми ОВ.
Согласен. Сегодня смертную казнь могут использовать совершенно в других целях далеких от педофилов. Такое уже было когда в 37м выкашивали большевиков (т.н. "ежовщина" ) , а потом в 38м когда пришёл Берия повернули репрессии на троцкистов, которые это всё начали.
Смертную казнь никто не отменял. Это высшая мера наказания, прописана в уголовном кодексе. Просто, это наказание поставили на паузу, мораторий называется, временное не применение. Сделал это президент для того, что бы Россию взяли в Евросоюз. Такие условия у них. Знайте. А так, тема хорошая, конечных неисправимых упырей расстреливать или усыплять. Я За.
Смертную казнь надо восстановить за уьийство и педофилию. Убил и тебе не стоит жить. Вот вердикт, но если ты убил, защищая свою жизнь, это исключение.
Отрубать топором без наркоза все причиндалы и отправлять на поселение на какой-нибудь далёкий остров, как когда-то прокажённых в гейропах.
Хочу напомнить, что пока не поймали Чикатило, было расстреляно двое человек за его преступления. И они даже "сознались" в них.
Проблема не в смертной казни как таковой, а в том, чтобы быть уверенным, что это именно тот человек, который совершил преступления. В стране, где сотрудники Росгвардии подбрасывают наркотики как нечего делать, признания выбивают под пытками, а судьи подчиняются исполнительной власти, это может привести к ужасным последствиям.
сотрудники Росгвардии подбрасывают наркотики
Вам лично подбросили? Или вашим знакомым?
Гость 10:01
сериалов насмотрелся!
16.09.2021 10:06
тю!
Дело не в лично, дело в практикуемом общем подходе. Когда тебе лично начнут подбрасывать, значит страна скатилась на самое дно. Это ты сегодня молод, здоров и при деньгах а завтра ты спился, а у тебя есть квартира и на неё кто-то положил глаз. Ну и догадайся с трёх раз как этот кто-то будет действовать в этом случае.
мне кажется что это все очередное прикрытие делишек лоббистов в правительстве которые ну ни-как не оторвутся от кормушки.
Вопрос в другом у нас столько силовиков (не буду перечислять !!!) КОТОРЫЕ должны ОХРАНЯТЬЬЬ ценой своей жизнь порядок в стране.... "Государство" тратит на них миллиарды вооружает-перебивает льготы везде и вся. Может вся эта братва оторвет свой зад от стула и будет ловить и искать реальных преступников а не ребят которые вышли на митинг на Навального.
Вспомните историю с Чикатило! Сколько тогда расстреляли невиновных людей!
Милиции, судьям и прокурорским хотелось отчитаться перед властями, а страдали невиновные! А при нынешней власти такое будет постоянно!
По словам политика, сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли "заслуженное наказание".
Вот именно!!! Виновные должны понести наказание! В том числе правоохранители, контролирующие органы, органы профилактики и т.д.
Эх, Андрюха, как же ты удивишься когда тебя самого расстреливать поведут.
"сейчас нужно сделать так, чтобы виновные понесли", оно и видно... Кинул пластиковый стаканчик в силовика - посадят лет на пять! Силовики бьют женщин в грудь и пинают в живот - букетик цветов и отмазка: "забрало запотело"!
Выступление попало в цель — люди возбудились.
А вспомните, сколько комментариев было, например, к новости "Умер Марк Юдалевич" — больше или меньше?
В наше время возврат к смертной казни невозможен.