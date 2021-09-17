Дома как в кино: как бесплатно получить четыре онлайн-кинотеатра в "Билайн ТВ"

В рамках новой акции "Смотри что в голову придёт" * абоненты "Билайн" до 31 октября 2021 года смогут активировать подписку "4в1". Она даёт возможность в течение месяца бесплатно просматривать более 90 тысяч единиц контента сразу от четырёх популярных онлайн-кинотеатров – ViP Play, "IVI Лайт", more.tv и "Билайн ТВ".

Погрузиться в мир кино и сериалов можно в парке или на пикнике, по дороге на работу или учёбу, или устроить вечерний сеанс кинопросмотра дома. Сервис "Билайн ТВ" доступен со смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV. А к одной учётной записи можно одновременно подключить до пяти различных устройств – больше не придётся спорить, что смотреть.

С безлимитным интернетом в составе многих тарифов "Билайн" можно смотреть любимые фильмы, сериалы и мультфильмы столько, сколько захочется – интернет не закончится, а серия не оборвётся на самом интересном месте.

Акция "Смотри что в голову придёт" приобретает большую актуальность как раз сейчас – с окончанием календарного лета. Согласно данным "Билайн.Аналитики", пользователи "Билайн ТВ" активнее покупают фильмы именно осенью и зимой. Так, с августа 2020 года по февраль 2021 года количество купленных зрителями кинокартин возросло почти на треть, а в следующие несколько месяцев – вплоть до середины августа – снова снизилось на 55% в сравнении с пиковыми показателями этого года.

Ещё немного статистики: осенью пользователи "Билайн ТВ" смотрят в основном приключенческие фильмы (20,2%), развеять зимнюю меланхолию зрителям помогают боевики (15,5%), приключения (14,4%) и комедии (14,4%), весной обычно предпочтительнее боевики (16,6%) и комедии (11,6%), а вот тихие летние вечера наши абоненты предпочитают проводить за просмотром драм (14,5%).

Кстати, как не удивительно, боевики чаще всего покупают и на 8 Марта (23,4%), и на День всех влюблённых (21,8%). К просмотру в День защитника Отечества тоже в основном выбирают боевики (25%), но в этом ничего странного нет.

Режиссёрский топ "Билайн ТВ" по итогам первой половины 2021 года возглавил постановщик "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" Дэвид Йетс, болливудский режиссёр Радж Канвар – на второй строчке, третью позицию занимает режиссёр, сценарист и продюсер анимационных фильмов студии Pixar Пит Доктер. Картины этих режиссёров абоненты "Билайн" смотрели в этом году чаще остальных.

Среди актёров пальма первенства у всенародного любимца Дэниэла Рэдклифа, второе место – у индийского актёра Аджая Девгана. Озвучивший главного персонажа анимационного фильма "Душа" Джейми Фокс – на третьем месте, на четвёртой строчке – многогранный талант Николаса Кейджа, а на пятой – Мэттью Макконахи.

На первом месте топа предоставленных "Билайн ТВ" кинофильмов – трогательная "Душа", на втором – зрелищный блокбастер Кристофера Нолана "Довод", третья строчка у супергероини "Чудо-женщины 1984".

Вы можете обновить эту статистику – десятки картин теперь доступны к бесплатному просмотру на "Билайн ТВ" в рамках акции "Смотри что в голову придёт".

* С 30.08.21 по 31.10.21 абонентам – физлицам ряда тарифов предоставляется доступ к подписке "4в1" в "Билайн ТВ" (12+) на 1 или 3 мес., далее – 399 руб/мес. Недоступно абонентам с активированной подпиской "4в1". Кол-во контента ограничено. Организатор и правила акции – на beeline.ru. Акция "Смотри что в голову придёт" проводится на территории Российской Федерации. Бесплатный доступ к подписке "4в1" доступен абонентам в регионах, где предоставляются услуги мобильной связи "Билайн".