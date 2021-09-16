Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребёнка под Орлом

В Орловской области полиция задержала подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которую искали около трёх месяцев. Мужчина привлёк внимание правоохранителей по иному делу: его подозревают в изнасиловании другого ребёнка, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила журналистам, что мужчина сейчас находится под стражей. Источник в полиции Орловской области сообщил, что задержанный за убийство девочки проживал по соседству с ней.

Девятилетняя школьница пропала в селе Казарь 18 июня. Девочку искали почти три месяца. В поисках участвовали более трёхсот полицейских, представителей Следственного комитета, МЧС, Росгвардии и волонтёров. Они обследовали ближайшие леса и заброшенные здания, а водолазы осмотрели дно реки Неруч. Тело девочки было найдено в селе Казарь в подвале дома.