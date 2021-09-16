За три месяца алтайская пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей

73-летняя жительница Бийска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина повелась на уловки аферистов и лишилась 2 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, горожанке позвонил незнакомец и, представившись сотрудником банка, доложил, что её счёт атакуют злоумышленники и всю сумму нужно перевести в защищённую ячейку.
Три месяца женщина снимала деньги и переводила их по указанным номерам. А чтобы у неё не возникло сомнений, пенсионерке также якобы звонили и правоохранители, которые настаивали на сотрудничестве с менеджерами кредитной организации.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Осталось только пойти и проголосовать за едро
Неплохо живут пенсики на Алтае, 2 ляма на счету)
Откуда у этих бабок такие бабки?