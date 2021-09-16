Помощник и ассистент: почему Apple Watch – один из лидеров среди умных часов

Apple Watch – одни из самых популярных смарт-часов на рынке. Это подтверждают многочисленные положительные отзывы. Разберёмся, чем они так привлекают пользователей и как их правильно настроить, чтобы задействовать весь функционал.

Отслеживание активности

Часы считывают ваш пульс и ЭКГ (начиная с Series 4 ), а также шаги и калории. Но главное – они мотивируют вас двигаться больше. В приложении "Активность" вы устанавливаете, сколько хотите сжигать калорий ежедневно, а часы следят за этим и сообщают, если вы отстаёте от плана.

Выполняете все задания – получаете виртуальные медали. Для кого-то они покажутся мелочью, но многие именно благодаря этим наградам не сидят целый день на одном месте, а двигаются. На просторах интернета можно найти множество историй, как Apple Watch замотивировали людей сбросить лишний вес или просто начать двигаться больше.

Уведомления

С часами вы не будете пропускать важные звонки или сообщения. Даже если телефон не под рукой, а в кармане или сумке, часы вибрацией сообщат вам о вызове. Ответить на звонок, кстати, можно тоже через часы – доставать телефон необязательно.

Пользователи дают совет: настройте уведомления. Отключите бесполезные пуши от программ, которые будут только отвлекать. Оставьте самое необходимое, и тогда вы точно будете знать, что если часы "маякнули" – значит, там что-то важное.

Управление камерой

Установите смартфон как вам удобно, откройте приложение на часах, прицельтесь и нажмите снять. Через несколько секунд смартфон вас сфотографирует, причём сразу сделает несколько кадров на выбор.

Код-пароль Apple Watch

Установите код-пароль: так вашими часами никто не сможет пользоваться, если вы их снимете с запястья. Если у вас есть MacBook или iPhone с Face ID и вы не хотите вводить пароль, особенно если вы в медицинской маске, часики будут выступать в качестве идентификатора и быстро разблокируют устройство.

Самое главное – без код-пароля вы не сможете использовать Apple Pay на Apple Watch. А для работы Apple Pay не нужен смартфон или ввод пароля, если вы в маске. Добавили необходимые карты, два раза нажали на нижнюю кнопку и платите. Очень удобно, особенно когда смартфон спрятан далеко и искать его желания нет.

Если выбираете часы в подарок, то стоит присмотреться к Apple Watch SE. Это самые сбалансированные часы в линейке. Apple Watch Series 6, в отличие от SE, получили постоянно активный экран и больше датчиков, а также процессор мощнее. Apple Watch SE – золотая середина.

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