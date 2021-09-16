Мужчина, напавший на отдел полиции под Воронежем, может быть причастен к тройному убийству

Вооружённый мужчина, совершивший нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен к тройному убийству. Об этом сообщает Mash.
По информации источников, после взрыва в Лисках мужчина отправился в селение Каменка, где расправился с женщиной и двумя детьми. Их тела нашли в 20 километрах от Лисок. Предполагается, что у преступника был личный конфликт с семьёй.
Напомним, что изначально мужчина зашёл в отдел полиции, где взорвал бомбу. После этого он скрылся с места происшествия.
Всех правоохранителей в области привели в боевую готовность. Поиски подозреваемого продолжаются.
Комментарии
за еападение на полицию и не такое повесят! сейчас во всем сознается
"зашёл в отдел полиции, где взорвал бомбу"... Скорее всего петарду кинул, а силовики с испугу обделались. Вот им бомба и показалась!
Не удивлюсь, если окажется, что он бывший полицейский