Мужчина, напавший на отдел полиции под Воронежем, может быть причастен к тройному убийству

Вооружённый мужчина, совершивший нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, может быть причастен к тройному убийству. Об этом сообщает Mash.

По информации источников, после взрыва в Лисках мужчина отправился в селение Каменка, где расправился с женщиной и двумя детьми. Их тела нашли в 20 километрах от Лисок. Предполагается, что у преступника был личный конфликт с семьёй.

Напомним, что изначально мужчина зашёл в отдел полиции, где взорвал бомбу. После этого он скрылся с места происшествия.

Всех правоохранителей в области привели в боевую готовность. Поиски подозреваемого продолжаются.