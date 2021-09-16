"Давайте, ещё хайпа!" Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС заявил, что ему угрожают

Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС Илья Курсов заявил о том, что ему угрожают. По словам политика, угрозы поступают от владельца бара, где был избит Курсов.

Политик опубликовал скриншоты переписки с человеком, которого он счёл владельцем заведения, а также отметил аккаунты прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора, для того чтобы они обратили внимание на сложившуюся ситуацию.

Кроме того, Курсов отметил, что он "хайпанул" на этой истории, благодаря постам в ряде интернет-сообществ.

"Давайте, ещё хайпа!" – написал Курсов на своей странице в Twitter.

Источники из окружения молодого политика сообщают, что он готов обращаться в ЕСПЧ, чтобы добиваться компенсации за кибербуллинг, которому он подвергся.

После инцидента Курсов старается не покидать общежития в тёмное время суток, чтобы избежать повторных конфликтов.

Напомним, ранее кандидат в депутаты в социальных сетях рассказал о том, что его избили несколько девушек. Поводом для конфликта стал разговор о меньшинствах.