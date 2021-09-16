"Давайте, ещё хайпа!" Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС заявил, что ему угрожают

Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС Илья Курсов заявил о том, что ему угрожают. По словам политика, угрозы поступают от владельца бара, где был избит Курсов.
Политик опубликовал скриншоты переписки с человеком, которого он счёл владельцем заведения, а также отметил аккаунты прокуратуры, МВД и Роспотребнадзора, для того чтобы они обратили внимание на сложившуюся ситуацию.
Кроме того, Курсов отметил, что он "хайпанул" на этой истории, благодаря постам в ряде интернет-сообществ.
"Давайте, ещё хайпа!" – написал Курсов на своей странице в Twitter.
Источники из окружения молодого политика сообщают, что он готов обращаться в ЕСПЧ, чтобы добиваться компенсации за кибербуллинг, которому он подвергся.
После инцидента Курсов старается не покидать общежития в тёмное время суток, чтобы избежать повторных конфликтов.
Напомним, ранее кандидат в депутаты в социальных сетях рассказал о том, что его избили несколько девушек. Поводом для конфликта стал разговор о меньшинствах.
Комментарии
"Поводом для конфликта стал разговор о меньшинствах", думаю девушки правы. Большинство депутатов относятся к персонажам о которых шел разговор.
Бесарабов тоже в фартуке по кухне носится
Походу подбивает бабёшка
коммуняка видать.
фу.. такому политику.. фуфуфу
кандидат же не сотрудник фсб из новостей ниже, поэтому в порядке общей очереди, когда будет тело приходите
Анекдот:
Лена была согласна, чтобы бабушки возле подъезда считали ее проституткой, лишь бы они не прознали, что она депутат!
Как же он за права избирателей бороться будет, если его девчонки бью, а что будет при встрече с ЛДПРовцами- заплачет?
тема не раскрыта, на чьей он стороне
16.09.2021 17:43
- гость -
Ну почему же? Все коммуняки геи.
Такой депутат точно не нужен.