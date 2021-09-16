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Владимир Путин: Слаженная работа власти – результат симбиоза депутатов ЕР с министерствами

, ИА "Амител"
Президент подчеркнул, что в новом составе Госдумы нужно сохранить ядро, на которое можно опираться при принятии решений

В числе предложенных и уже реализуемых при непосредственном участии "Единой России" мер – поддержка семей с детьми, людей старшего возраста, укрепление социальных гарантий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Это отметил президент Владимир Путин на совещании с правительством и представителями партии 14 сентября, сообщил сайт ER.ru.

"Были заявлены и новые масштабные программы по расселению аварийного жилья и ремонту школ, по газификации жилых домов в городах и посёлках. И конечно, речь идёт о новых возможностях регионов по развитию инфраструктуры, поддержке малого, среднего бизнеса, содействию занятости. Это масштабные мероприятия, требующие огромных финансовых ресурсов", – отметил глава государства. 

Часть этих инициатив, по его словам, уже воплощается в конкретные нормативные документы, планы и программы, некоторые уже реализованы или находятся в процессе реализации.

"Единая Россия", её действующие депутаты и кандидаты тесно работают с профильными министерствами, вице-премьерами по каждому направлению. Очень важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством на будущее. Потому что именно от слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти зависит конечный результат", – подчеркнул Владимир Путин. 

Отдельное внимание в этой работе следует уделить денежному содержанию и выплатам военнослужащим и военным пенсионерам. На этом Владимир Путин сделал акцент, обращаясь к главе Минобороны Сергею Шойгу. Задача, которую поставил глава государства, – не снижать уровень доходов военнослужащих, а регулярно его поднимать. 

Расширение системы поддержки семей с детьми из общего круга вопросов, решением которых "Единая Россия" занимается вместе с правительством, выделила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. Семья, по её мнению, должна на каждом жизненном этапе получать и чувствовать на себе заботу государства.

"Вместе с депутатами из партии "Единая Россия" мы подготовили блок предложений просемейного направления, и теперь сделаем всё возможное, чтобы эти инициативы были обеспечены необходимым государственным финансированием", – сказала она, обратив внимание на важность повышения доступности помощи, которую люди должны получать быстро, без препятствий и бюрократических барьеров. 

Ещё одно приоритетное направление работы – забота о школьниках и их развитие. Способствовать ему будет программа капремонта школ. Помимо решения основной задачи, она должна создать больше возможностей для дополнительного образования, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. 

Для эффективной перезагрузки системы здравоохранения необходимы изменения в системе подготовки кадров и повышения квалификации врачей и медсестёр. Ключевым изменением должна стать реализация программы медицинской реабилитации и привлечение кадров в отдалённые территории, считает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. 

Секретарь Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, в свою очередь, отметил, что предложения людей с мест по улучшению всех сфер жизни вошли в народную программу партии. И работа над ней не прекратится после выборов.

"Многое предстоит сделать Госдуме следующего созыва, в том числе и в рамках работы над бюджетом. Чтобы все программные установки, положения народной программы получили финансовую поддержку и были реализованы. И здесь у будущей фракции "Единой России" особая роль и особая ответственность", – подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что с правительством "Единой России" удастся реализовать всё, что заложено в народную программу партии.

Взаимодействие с депутатами "Единой России" позволяет правительству лучше понимать потребности регионов и является хорошим примером обратной связи с людьми, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. 

"У нас общая цель – повышение качества жизни каждого человека в нашей стране, мы будем делать для этого всё необходимое", – сказал он.

Завершая обсуждение, Владимир Путин отметил, что будущий бюджет предстоит принимать уже новому составу Госдумы. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения преемственности "слаженной командной работы правительства и парламентских фракций". 

"Мы уже многого добились благодаря такому тесному сотрудничеству. Но ещё много задач нам предстоит решить. У нас большие, амбициозные планы, отвечающие масштабам нашей огромной страны. И те меры, подходы, которые мы обсудили, носят не текущий, разовый, а долгосрочный стратегический характер", – подчеркнул президент.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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