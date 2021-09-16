Четверг, 16 Сентябрь, 20:46

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,43
€ 85,36
16°


6312185 +23508
Обь
54см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Школы, детсады и ФОК: что делал и что пообещал жителям Томенко в Первомайском районе

, ИА "Амител"
Глава региона за один день посетил шесть сёл одного из самых больших районов края
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 15 сентября, побывал в Первомайском районе – одном из самых больших в регионе. Здесь проживает около 55 тысяч человек, и население растёт с каждым годом. Причём переезжают сюда большей частью молодые семьи с детьми. Только вот больниц, школ, детских садов и спортивных комплексов району не хватает. А потому в рамках национальных проектов здесь начали строительство социальных объектов. Виктор Томенко осмотрел их и пообещал возвести в ближайшие годы ещё несколько. Среди них – Физкультурно-оздоровительный комплекс, деньги на который во время визита на Алтай обещал ещё бывший премьер страны Дмитрий Медведев, но после его отставки в январе 2020-го проект "завис" в воздухе.

Пункт назначения № 1. Фирсово

Село Фирсово с его роскошными коттеджами и зданиями в скандинавском стиле уже давно считается одним из самых благоустроенных в Алтайском крае. Ещё несколько лет назад в Фирсово проживало около трёх тысяч жителей, сейчас же население выросло в 2,5 раза. В селе много молодых семей. Детские сады и школы – переполнены. Большая часть жителей Фирсово работают в Барнауле, и своих детей люди тоже вынуждены устраивать в социальные учреждения краевой столицы.

Но летом 2022 года в Фирсово обещают открыть новый детский сад на 280 мест. Его возводят в рамках нацпроекта "Демография", на строительство выделено около 277 миллионов рублей. Все работы обещают завершить к ноябрю 2021 года. Ещё несколько месяцев уйдёт на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Глава Санниковского сельсовета Первомайского района Елена Кудашкина рассказала Виктору Томенко, что новое дошкольное учреждение позволит разгрузить единственный детский сад, который сейчас работает в Фирсово. Кроме того, проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях в селе будет решена на многие годы вперёд. Новый детский сад, по словам Елены Кудашкиной, станет одним из самых больших и современных в Алтайском крае. Сейчас здесь подыскивают воспитателей, которые будут работать в учреждении.

Однако глава региона этим не удовлетворился. Осмотрев строящийся объект, дал поручение министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву проработать ещё и вопрос безопасности детей в будущем саду. Например, решить, где установить забор и камеры наблюдения. Виктор Томенко уверен, что эти вопросы должны быть учтены при подготовке паспортов безопасности всех новых объектов системы образования в регионе.

Губернатор также пообещал построить в Фирсово и новую школу. Сейчас в селе работает "девятилетка" и мест в учебном заведении хватает не всем школьникам. Виктор Томенко поручил региональному Минобрнауки совместно с депутатами АКЗС составить проектно-сметную документацию строительства будущей школы для дальнейшего её включения в краевую адресную инвестиционную программу.

"Население села с каждым годом растёт. Такие объекты, как детский сад или школа, являются местом притяжения жителей Фирсово. Мы очень надеемся, что социальных объектов будет только больше", – отметила Елена Кудашкина.

Пункт назначения № 2. Санниково

В селе Санниково Виктору Томенко показали сразу несколько объектов, возведённых в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив.

Так, на трёх центральных улицах на средства краевого бюджета и сельсовета провели освещение. На работу ушло около двух миллионов рублей. Теперь даже в тёмное время суток сельчане могут заниматься физкультурой на современной спортивной площадке, построенной несколько лет назад. Глава сельсовета Елена Кудашкина рассказала губернатору, что команда Санниково на прошедшей районной Спартакиаде заняла второе место. Однако, кроме площадки в центре села, других спортивных объектов в населённом пункте нет. Поэтому от имени жителей Елена Кудашкина попросила губернатора построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Она напомнила, что его обещал ещё в 2019 году Дмитрий Медведев. Тогда во время своего визита в Санниково бывший премьер-министр страны заявил о планах выделить 130 миллионов из федерального бюджета на ФОК. Однако через несколько месяцев правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, и денег Санниково так и не выделили. Виктор Томенко, выслушав просьбы Елены Кудашкиной, пообещал построить ФОК. Правда, за краевые средства.

"Если такая потребность у жителей есть, то, конечно, давайте построим спортивный комплекс. Он будет пользоваться популярностью ещё и у жителей Барнаула. Возможно, спортивный центр будет не таким большим, как планировалось раньше, но мы проработаем вопрос о включении его в краевую адресную инвестиционную программу", – сказал Томенко.

Пункт назначения № 3. Березовка

Село Березовка, где проживает более пяти тысяч человек, также стало участником проекта поддержки местных инициатив. Здесь в 2020 году в самом центре села возвели современную детскую площадку, которая стала местом притяжения всех жителей. Кроме того, в 2021 году за 1,7 миллиона рублей на стадионе "Березовский" возвели молодёжный скейт-парк. Причём часть средств на строительство объекта внесли местные жители. И не пожалели: дети с восторгом опробовали подарок взрослых.

Три школьника, занимавшихся скейтбордингом, показали Виктору Томенко несколько трюков и рассказали, что очень довольны новым парком. Губернатор в разговоре с главой Березовского сельсовета Альбиной Агальцовой пообещал и в будущем помогать муниципалитету. В частности, в планах властей привести в порядок всю территорию стадиона "Березовский".

Пункт назначения № 4. Первомайское

Капитальный ремонт первомайского Дома культуры тоже проводят по краевой адресной инвестиционной программе. Раньше объект находился на балансе сельсовета, и у местных властей не хватало средств в бюджете, чтобы привести его в порядок. Чтобы попасть в краевую адресную инвестиционную программу, Дом культуры передали на баланс района и подготовили необходимую заявку. В итоге на ремонт выделили 30,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, кабинеты и зрительный зал. Ремонт уже завершается и в ближайшее время ДК примет первых гостей. Он рассчитан почти на 400 человек. Всего в Доме культуры занимаются 14 коллективов, кружки посещают около 550 детей. По словам Виктора Томенко, даже в Барнауле не так много подобных современных ДК, как в Первомайском.

Пункт назначения № 5. Повалиха

Сделал остановку губернатор и в селе Повалиха. Здесь проживает больше трёх тысяч человек. Примерно 100 из них работают на местных предприятиях, ещё около 150 человек трудятся в бюджетной отрасли, а остальные вынуждены ездить на заработки в Барнаул. При этом население Повалихи стремительно "молодеет". Сейчас в селе около тысячи детей до 18 лет. Местная школа, построенная много десятилетий назад, не способна вместить всех учеников. Поэтому на средства краевого бюджета при поддержке депутатов АКЗС в Повалихе начали строить новую школу. Её планировали сдать к осени 2022 года, но из-за удорожания строительных материалов, а также изменений проекта, работы затянутся до конца 2023-го. Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву не затягивать с возведением школы и взять все работы на личный контроль.

Пункт назначения № 6. Зудилово

А вот в селе Зудилово капитальный ремонт школы завершится уже в этом году. Кроме того, в правительстве Алтайского края решили выделить 15,5 миллиона рублей на ремонт дорожного полотна на улицах, по которым проходит школьный маршрут. Глава администрации Зудиловского сельсовета Мира Смолякова поблагодарила Виктора Томенко за поддержку и добавила, что на ремонт дороги ушло бы четыре годовых бюджета муниципалитета, поэтому своими силами её никогда бы не отремонтировали.

Как рассказала председатель Первомайского районного Совета депутатов Юлия Фролова, в дальнейшем планируется решить ещё одну важную задачу: построить современную модульную котельную для Зудиловской школы. Она заменит устаревшую угольную.

Подводя итоги своей поездки по Первомайскому району, Виктор Томенко отметил, что остался доволен увиденным. По его словам, главы сельсоветов прекрасно разбираются в проблемах и в том, как их решить.

"Вопросы ставятся исходя из их приоритетности. Где-то необходимо заниматься дорогами, а где-то, учитывая, что газификация сегодня пришла в населённые пункты, надо газифицировать объекты социальной сферы. Будем и в дальнейшем помогать району в решении важных вопросов", – заключил губернатор.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

16.09.2021 16:07
ВВ

Ну теперь район заживёт!

16.09.2021 16:37
- гость -

Обещания хорошие. А раньше что мешало? Выборов небыло?

16.09.2021 16:40
- гость -

обещания, обещания... живу в районе метро в новостройках, по плану там 2 школы, где они? жду уже 4 года...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:43
Романенко предложил славгородскому "Десантнику" развивать патриотизм у молодежи 0
20:14
Диетолог рассказал о самых опасных способах поедания картофеля 0
19:45
Жителя Алтайского края обвиняют в гибели ребенка на построенных им качелях 1
19:24
Жесткое столкновение автомобилей произошло в Барнауле 0
18:48
За три месяца алтайская пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей 0
18:31
На Алтае в 12 раз увеличат расходы на компенсацию льготникам при подключении к газу 0
18:16
Эвакуация авто: что такое подкатная тележка и когда ею можно заменить крановую установку 0
17:56
Более 72 тысяч малоимущих семей получили выплаты на школьные нужды в Алтайском крае 0
17:37
Более тысячи кустарников и 300 деревьев высадят в Барнауле 1
17:24
Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов 0
17:11
Злоумышленник предупредил барнаульских полицейских о минировании банка в Санкт-Петербурге 0
16:54
Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина 0
16:37
Алтайские промышленники и налоговики обсудили спорные моменты по регулированию отрасли 0
16:19
Пьяного хирурга из Бийска отстранили от работы 3
16:05
Владимир Путин: Слаженная работа власти – результат симбиоза депутатов ЕР с министерствами 0
15:41
Школы, детсады и ФОК: что делал и что пообещал жителям Томенко в Первомайском районе 3
15:39
Алтайский край попал в число лидеров среди регионов России по экологической безопасности 2
15:21
"Давайте, ещё хайпа!" Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС заявил, что ему угрожают 10
15:09
Помощник и ассистент: почему Apple Watch – один из лидеров среди умных часов 0
14:49
Отопительный сезон в Барнауле начнётся на следующей неделе 33
14:33
Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали до 23 сентября 9
14:19
В окружении Путина коронавирусом заразились несколько десятков человек 14
14:12
Барнаулец обиделся на знакомого и поджёг его дом 0
14:04
В Алтайском крае за сутки выявили 234 случая COVID-19 2
13:51
Мужчина, напавший на отдел полиции под Воронежем, может быть причастен к тройному убийству 3
13:39
Мам, переведи денег. Как мошенники научились подделывать номера и менять голос 0
13:24
Владимир Путин заявил, что России нужен сильный и авторитетный парламент 27
13:09
Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве 16
12:53
Ярослав Нилов: "Наши инициативы меняют жизнь людей к лучшему" 1
12:43
Вооружённый мужчина взорвал бомбу в отделе полиции под Воронежем 0
12:31
Кольцевая разборка. В Барнауле водители устроили драку у ТЦ "Волна" 30
12:19
Жители Барнаула провели семь часов в Домодедово из-за авиадебошира 6
12:09
В Барнауле не стали отключать горячую воду у 12 тысяч жителей 0
11:54
Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных колонн 12
11:41
Пациентка стоматологии в Барнауле получит более 160 тысяч рублей за ошибку врачей 9
11:29
Игра вдолгую. МФО снизили онлайн-выдачу займов "до зарплаты" 0
11:21
Депутат от ЛДПР Ирина Шудра помогает решать вопрос с дорогами в Рубцовске 4
11:13
Первый на Алтае. Зачем Рубцовску технопарк и когда там наконец сделают дороги 0
10:58
Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет 9
10:43
Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребёнка под Орлом 0
10:23
Стоп-кадр. Лесной дух Горного Алтая 3
10:12
В России допустили отказ от детдомов в будущем 6
09:54
Веха в развитии. Барнаульский завод при поддержке краевых властей открыл новый цех 8
09:42
В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах 16
09:27
На Алтае крановщица пойдёт под суд из-за смерти рабочего 0
09:10
"Лента" открывает в Барнауле магазин нового формата в "заброшенном" ТЦ 15
08:55
Губернатор Орловской области призвал вернуть смертную казнь 25
08:39
"Вопрос времени". Когда в Барнауле начнут застройку Обского бульвара и почему это сложно 23
08:24
Более 12 тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 16 сентября 1
08:09
Путин обратился к россиянам накануне выборов в Госдуму 43
07:50
"Новые автобусы будут. Важно, чтобы на них ездили". Что мешает обновить транспорт на Алтае 0
07:36
ВОЗ приостановила процесс одобрения "Спутника V" 11
07:27
Российских водителей предупредили о новых штрафах 4
07:01
Купи сейчас – устанавливай в сезон: как сэкономить на зимних шинах 0
06:50
Отказ за отказом. В полицию поступило уже 30 жалоб на "развод" в барнаульском автосалоне 21
06:36
Как выглядел предок человека, живший 70 тысяч лет назад 28
06:21
Невролог назвал причину ухудшения когнитивных способностей после COVID-19 2
06:03
До +25 градусов и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.