Школы, детсады и ФОК: что делал и что пообещал жителям Томенко в Первомайском районе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в среду, 15 сентября, побывал в Первомайском районе – одном из самых больших в регионе. Здесь проживает около 55 тысяч человек, и население растёт с каждым годом. Причём переезжают сюда большей частью молодые семьи с детьми. Только вот больниц, школ, детских садов и спортивных комплексов району не хватает. А потому в рамках национальных проектов здесь начали строительство социальных объектов. Виктор Томенко осмотрел их и пообещал возвести в ближайшие годы ещё несколько. Среди них – Физкультурно-оздоровительный комплекс, деньги на который во время визита на Алтай обещал ещё бывший премьер страны Дмитрий Медведев, но после его отставки в январе 2020-го проект "завис" в воздухе.

Пункт назначения № 1. Фирсово

Село Фирсово с его роскошными коттеджами и зданиями в скандинавском стиле уже давно считается одним из самых благоустроенных в Алтайском крае. Ещё несколько лет назад в Фирсово проживало около трёх тысяч жителей, сейчас же население выросло в 2,5 раза. В селе много молодых семей. Детские сады и школы – переполнены. Большая часть жителей Фирсово работают в Барнауле, и своих детей люди тоже вынуждены устраивать в социальные учреждения краевой столицы.

Но летом 2022 года в Фирсово обещают открыть новый детский сад на 280 мест. Его возводят в рамках нацпроекта "Демография", на строительство выделено около 277 миллионов рублей. Все работы обещают завершить к ноябрю 2021 года. Ещё несколько месяцев уйдёт на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Глава Санниковского сельсовета Первомайского района Елена Кудашкина рассказала Виктору Томенко, что новое дошкольное учреждение позволит разгрузить единственный детский сад, который сейчас работает в Фирсово. Кроме того, проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях в селе будет решена на многие годы вперёд. Новый детский сад, по словам Елены Кудашкиной, станет одним из самых больших и современных в Алтайском крае. Сейчас здесь подыскивают воспитателей, которые будут работать в учреждении.

Однако глава региона этим не удовлетворился. Осмотрев строящийся объект, дал поручение министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву проработать ещё и вопрос безопасности детей в будущем саду. Например, решить, где установить забор и камеры наблюдения. Виктор Томенко уверен, что эти вопросы должны быть учтены при подготовке паспортов безопасности всех новых объектов системы образования в регионе.

Губернатор также пообещал построить в Фирсово и новую школу. Сейчас в селе работает "девятилетка" и мест в учебном заведении хватает не всем школьникам. Виктор Томенко поручил региональному Минобрнауки совместно с депутатами АКЗС составить проектно-сметную документацию строительства будущей школы для дальнейшего её включения в краевую адресную инвестиционную программу.

"Население села с каждым годом растёт. Такие объекты, как детский сад или школа, являются местом притяжения жителей Фирсово. Мы очень надеемся, что социальных объектов будет только больше", – отметила Елена Кудашкина.

Пункт назначения № 2. Санниково

В селе Санниково Виктору Томенко показали сразу несколько объектов, возведённых в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив.

Так, на трёх центральных улицах на средства краевого бюджета и сельсовета провели освещение. На работу ушло около двух миллионов рублей. Теперь даже в тёмное время суток сельчане могут заниматься физкультурой на современной спортивной площадке, построенной несколько лет назад. Глава сельсовета Елена Кудашкина рассказала губернатору, что команда Санниково на прошедшей районной Спартакиаде заняла второе место. Однако, кроме площадки в центре села, других спортивных объектов в населённом пункте нет. Поэтому от имени жителей Елена Кудашкина попросила губернатора построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Она напомнила, что его обещал ещё в 2019 году Дмитрий Медведев. Тогда во время своего визита в Санниково бывший премьер-министр страны заявил о планах выделить 130 миллионов из федерального бюджета на ФОК. Однако через несколько месяцев правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, и денег Санниково так и не выделили. Виктор Томенко, выслушав просьбы Елены Кудашкиной, пообещал построить ФОК. Правда, за краевые средства.

"Если такая потребность у жителей есть, то, конечно, давайте построим спортивный комплекс. Он будет пользоваться популярностью ещё и у жителей Барнаула. Возможно, спортивный центр будет не таким большим, как планировалось раньше, но мы проработаем вопрос о включении его в краевую адресную инвестиционную программу", – сказал Томенко.

Пункт назначения № 3. Березовка

Село Березовка, где проживает более пяти тысяч человек, также стало участником проекта поддержки местных инициатив. Здесь в 2020 году в самом центре села возвели современную детскую площадку, которая стала местом притяжения всех жителей. Кроме того, в 2021 году за 1,7 миллиона рублей на стадионе "Березовский" возвели молодёжный скейт-парк. Причём часть средств на строительство объекта внесли местные жители. И не пожалели: дети с восторгом опробовали подарок взрослых.

Три школьника, занимавшихся скейтбордингом, показали Виктору Томенко несколько трюков и рассказали, что очень довольны новым парком. Губернатор в разговоре с главой Березовского сельсовета Альбиной Агальцовой пообещал и в будущем помогать муниципалитету. В частности, в планах властей привести в порядок всю территорию стадиона "Березовский".

Пункт назначения № 4. Первомайское

Капитальный ремонт первомайского Дома культуры тоже проводят по краевой адресной инвестиционной программе. Раньше объект находился на балансе сельсовета, и у местных властей не хватало средств в бюджете, чтобы привести его в порядок. Чтобы попасть в краевую адресную инвестиционную программу, Дом культуры передали на баланс района и подготовили необходимую заявку. В итоге на ремонт выделили 30,5 миллиона рублей. На эти деньги отремонтировали фасад, кабинеты и зрительный зал. Ремонт уже завершается и в ближайшее время ДК примет первых гостей. Он рассчитан почти на 400 человек. Всего в Доме культуры занимаются 14 коллективов, кружки посещают около 550 детей. По словам Виктора Томенко, даже в Барнауле не так много подобных современных ДК, как в Первомайском.

Пункт назначения № 5. Повалиха

Сделал остановку губернатор и в селе Повалиха. Здесь проживает больше трёх тысяч человек. Примерно 100 из них работают на местных предприятиях, ещё около 150 человек трудятся в бюджетной отрасли, а остальные вынуждены ездить на заработки в Барнаул. При этом население Повалихи стремительно "молодеет". Сейчас в селе около тысячи детей до 18 лет. Местная школа, построенная много десятилетий назад, не способна вместить всех учеников. Поэтому на средства краевого бюджета при поддержке депутатов АКЗС в Повалихе начали строить новую школу. Её планировали сдать к осени 2022 года, но из-за удорожания строительных материалов, а также изменений проекта, работы затянутся до конца 2023-го. Виктор Томенко поручил министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву не затягивать с возведением школы и взять все работы на личный контроль.

Пункт назначения № 6. Зудилово

А вот в селе Зудилово капитальный ремонт школы завершится уже в этом году. Кроме того, в правительстве Алтайского края решили выделить 15,5 миллиона рублей на ремонт дорожного полотна на улицах, по которым проходит школьный маршрут. Глава администрации Зудиловского сельсовета Мира Смолякова поблагодарила Виктора Томенко за поддержку и добавила, что на ремонт дороги ушло бы четыре годовых бюджета муниципалитета, поэтому своими силами её никогда бы не отремонтировали.

Как рассказала председатель Первомайского районного Совета депутатов Юлия Фролова, в дальнейшем планируется решить ещё одну важную задачу: построить современную модульную котельную для Зудиловской школы. Она заменит устаревшую угольную.

Подводя итоги своей поездки по Первомайскому району, Виктор Томенко отметил, что остался доволен увиденным. По его словам, главы сельсоветов прекрасно разбираются в проблемах и в том, как их решить.

"Вопросы ставятся исходя из их приоритетности. Где-то необходимо заниматься дорогами, а где-то, учитывая, что газификация сегодня пришла в населённые пункты, надо газифицировать объекты социальной сферы. Будем и в дальнейшем помогать району в решении важных вопросов", – заключил губернатор.