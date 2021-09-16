Эвакуация авто: что такое подкатная тележка и когда ею можно заменить крановую установку

Подкатные тележки часто используют для эвакуации автомобильного транспорта. Они помогают аккуратно погрузить на специальную платформу автомобиль, колёса которого заблокированы. Поэтому при заказе эвакуации водителю необходимо сообщить менеджеру компании, предоставляющей услугу, о состоянии транспортного средства.

Разновидности подкатных тележек

Тележки бывают двух видов: механические и гидравлические. По своим конструктивным особенностям они незначительно различаются друг от друга. Площадка на роликовых колёсах, соединённая со специальной трубой и упоры-регуляторы ширины средства – вот и вся конструкция тележки. Но используются они в разных ситуациях.

Так, когда требуется эвакуация авто и мотоциклов по доступным ценам на ровной поверхности, можно отдать предпочтение механическому средству. Это экономично, быстро и просто, если дело касается перемещения грузового транспорта по дороге, гравийному покрытию, песку.

Гидравлические тележки оснащены домкратом с роликовым подшипником, который позволяет бережно загрузить автомобиль на платформу. Такая эвакуация снижает риск повреждения кузова. На сегодняшний день продвинутые компании, занимающиеся услугами эвакуации, предлагают своим клиентам именно гидравлические вспомогательные средства. Механика же уходит постепенно в прошлое. Поэтому, заказывая тележку, следует убедиться, что она есть в наличии.

Альтернатива эвакуатору

Использовать тележку можно в таких ситуациях, как:

заблокированные или отсутствующие колёса;

вышла из строя коробка передач;

неполадки в ходовой части авто.

Подкатная тележка при эвакуации транспортного средства выгодна ещё и тем, что позволяет значительно снизить расходы по сравнению с заказом дорогостоящей установки, оснащённой краном. В большинстве ситуаций можно обойтись без неё.