Айтишник с четырёх лет: компьютерная академия "Шаг" объявляет набор дошкольников

Принято считать, что научиться чему-то проще в юном возрасте. Родители с интересом изучают варианты для ребёнка – ищут лучшее среди "развивашек", кружков и программ образовательных центров. В Барнауле такие "жемчужины" тоже есть. Так, стать успешной и самостоятельной личностью детям с четырёх лет помогут в компьютерной академии "Шаг".
Подготовка к школе – это не только обучение ребёнка навыкам чтения, письма и счёта. Малыш также должен узнать, как логически мыслить, стать более внимательным и уметь обрабатывать большой объём информации.
Сейчас в компьютерной академии "Шаг" открыт набор по направлению "Юный программист". Программа предусматривает обучение, которое поможет детям 4-6 лет:
- подготовиться к успешному старту в школе;
- развить память, концентрацию, внимание, логику и творческие навыки;
- приобрести навыки конструирования;
- научиться использовать планшет или смартфон с пользой;
- получить новые знания, необходимые в будущем;
- обезопасить себя в интернете.
Дети займутся решением логических задач и головоломок. Научатся фотографировать, рисовать, писать музыку и делать анимационные ролики, применяя секретные возможности гаджетов и специальные редакторы. Будут строить виртуальных роботов. Создадут свои первые проекты на языке программирования. И приобретут важнейшие знания о безопасности в интернете.
Программа разбудит в вашем ребёнке интерес к математике, чтению, искусству. В школу он пойдёт заряженный тягой ко всему новому и с уверенностью в том, что у него точно получится.
25 сентября в 12:00 в академии состоится бесплатный пробный урок для детей от 4 до 6 лет.
На пробном уроке дети:
- получат информацию о логике, причинах и следствиях различных действий;
- создадут уникальную сцену, выбрав локацию и наполнив мир своего проекта разными персонажами;
- наделят героев неповторимым внешним видом;
- познакомятся с основами логического программирования;
- составят собственную программу, благодаря которой их персонажи будут бегать и прыгать по экрану, а также взаимодействовать друг с другом.
Родители проведут это время рядом с детьми, смогут познакомиться с академией и преподавателями ближе, посмотреть, в каком формате проходят занятия. Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: 906-966-5347
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