Айтишник с четырёх лет: компьютерная академия "Шаг" объявляет набор дошкольников

Принято считать, что научиться чему-то проще в юном возрасте. Родители с интересом изучают варианты для ребёнка – ищут лучшее среди "развивашек", кружков и программ образовательных центров. В Барнауле такие "жемчужины" тоже есть. Так, стать успешной и самостоятельной личностью детям с четырёх лет помогут в компьютерной академии "Шаг" .

Подготовка к школе – это не только обучение ребёнка навыкам чтения, письма и счёта. Малыш также должен узнать, как логически мыслить, стать более внимательным и уметь обрабатывать большой объём информации.

Сейчас в компьютерной академии "Шаг" открыт набор по направлению "Юный программист" . Программа предусматривает обучение, которое поможет детям 4-6 лет:

подготовиться к успешному старту в школе;

развить память, концентрацию, внимание, логику и творческие навыки;

приобрести навыки конструирования;

научиться использовать планшет или смартфон с пользой;

получить новые знания, необходимые в будущем;

обезопасить себя в интернете.

Дети займутся решением логических задач и головоломок. Научатся фотографировать, рисовать, писать музыку и делать анимационные ролики, применяя секретные возможности гаджетов и специальные редакторы. Будут строить виртуальных роботов. Создадут свои первые проекты на языке программирования. И приобретут важнейшие знания о безопасности в интернете.

Программа разбудит в вашем ребёнке интерес к математике, чтению, искусству. В школу он пойдёт заряженный тягой ко всему новому и с уверенностью в том, что у него точно получится.

25 сентября в 12:00 в академии состоится бесплатный пробный урок для детей от 4 до 6 лет.

На пробном уроке дети:

получат информацию о логике, причинах и следствиях различных действий;

создадут уникальную сцену, выбрав локацию и наполнив мир своего проекта разными персонажами;

наделят героев неповторимым внешним видом;

познакомятся с основами логического программирования;

составят собственную программу, благодаря которой их персонажи будут бегать и прыгать по экрану, а также взаимодействовать друг с другом.

Родители проведут это время рядом с детьми, смогут познакомиться с академией и преподавателями ближе, посмотреть, в каком формате проходят занятия. Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн .

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347