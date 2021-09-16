"Спартак" проиграл пятый матч подряд в еврокубках

Московский "Спартак" в дебютном матче Лиги Европы проиграл польской "Легии" со счётом 0:1. Победный гол на 91-й минуте забил футболист из Косова Лирим Кастрати.

За матч футболисты "Спартака" ударили по воротам 23 раза, их соперники – 7 раз. Несмотря на количество опасных моментов, с голами у москвичей проблемы: за три матча в еврокубках они не забили ни разу. Для клуба это пятый подряд проигрыш в Европе. Сезон "Спартака" продолжает складываться кошмарно: это уже шестое поражение за последние десять матчей при трёх победах и одной ничьей.

Напомним, что в сезоне 2011/2012 "Спартак" вылетел из плей-офф Лиги Европы от "Легии", причём победный мяч поляки так же забили в добавленное время. Перед игрой владелец клуба Леонид Федун заявил, что задача футболистов на матч – смыть позор десятилетней давности.

Польский клуб в "Твиттере" потроллил "Спартак", написав: "Из России с любовью". Главный тренер "Легии" Чеслав Михневич ответил на слова Федуна о позоре: "Мы не жили прошлым. У нас в Польше есть такая поговорка: цыган бил своего сына не за то, что тот играл в карты, а за то, что он хотел отыграться".

Уроженец Барнаула Александр Соболев принял участие в матче, выйдя на замену на 82-й минуте. Результативными действиями футболист не отметился.