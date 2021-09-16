Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов

Российские банки в августе предоставили клиентам 1,82 млн потребительских кредитов. Это рекорд за всю историю наблюдений, ведущихся с 1991 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Клиенты российских банков обновляют рекорд всё лето. В июле россияне получили 1,69 миллиона ссуд, а в июне – 1,67 миллиона. До этого рекорд был в декабре 2019 и 2020 годов – 1,44 миллиона кредитов.

"Россияне в августе традиционно берут больше кредитов, чем в июле. Это связано с периодом отпусков, а также другими сезонными факторами вроде подготовки к началу учебного года. Поэтому с учётом других факторов, которые привели к общему росту кредитования в стране, рекорд был снова обновлён", – пояснил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Наибольший рост числа кредитов – на 10-13 % – зафиксирован в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском крае, Иркутской области и Красноярском крае. Больше всего ссуд в последний месяц лета банки выдали в Москве – более 120 тысяч.

В целом по году число кредитов увеличилось на 40% по сравнению с 2020-м. За январь-август россияне взяли 12,5 миллиона ссуд.