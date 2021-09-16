Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал минимальный срок самоизоляции президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, глава государства проведёт на самоизоляции не меньше недели.

"Точную продолжительность сейчас сказать нельзя", – отметил он.

При этом пресс-секретарь отметил, что ему неизвестно, есть ли среди его окружения тяжёлые случаи заболевания.

Напомним, Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию с 14 сентября. Причиной послужило то, он в непосредственной близости работал с инфицированными коронавирусом.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что результат теста на коронавирус у Путина отрицательный. На выборах в Госдуму президент проголосует дистанционно.

Позднее глава государства заявил, что в его окружении заразились ковидом "не один, не два", а несколько десятков человек.