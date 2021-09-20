Всевидящее око. Стоит ли устанавливать видеонаблюдение на даче

Кражи в дачных и коттеджных посёлках – это серьёзная проблема, которая носит массовый характер. Начиная с осени, когда горожане заканчивают загородную жизнь и возвращаются в свои квартиры, дачные посёлки пустеют, и из дворов начинают тащить всё, что не спрятано. А зачастую залезают и в дома, защитить которые сложно.
Можно установить решётки, крепкие двери. Но часто это лишь приманивает профессиональных воров, которые делают вывод, что в доме есть что-то ценное и стоит попытаться туда залезть.
Поэтому тем, кто не живёт на даче постоянно, нужно позаботиться о её охране. Например, установить систему видеонаблюдения. Она может служить для двух целей:
- предотвращение преступления;
- получение доказательной базы.
Идеален первый вариант, но он не всегда возможен. Для него система должна оповещать о каком-либо значимом движении в радиусе съёмки. Но и от оповещения не будет толку, если рядом нет отдела полиции.
Получить доказательную базу проще. Если воры передвигаются на автомобиле, то запись номеров и лиц позволит не только найти их, но и привлечь к суду. Также стоит добавить, что при наличии доказательств и полиция будет более охотно расследовать это дело. Но потребуется камера видеонаблюдения, которая может снимать не только днём, но и ночью.
Выводы о целесообразности установки системы видеонаблюдения на вашей даче делать только вам. Учитывайте вашу индивидуальную ситуацию и конкретные условия. Помните, что главное для установки видеонаблюдения – наличие электричества и стабильной сети.
И если вы решите установить видеокамеру, инженеры "Глобалтек" помогут подобрать оборудование именно под ваш случай, а монтажники – чётко и быстро осуществить установку.
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Комментарии
думается, нужно снять ответственность с хозяев за непредумышленное убийство или телесные повреждения воров. И вот когда громко прозвучит, что несколько татей двинули кони от отравленной водки или попали в медвежий капкан, глядишь, другие и поостерегутся. Но пока действуют законы, приянятые в 90-е ворами для обеспечения прав им подобных.
Его сопрут также, ставили на несколько дач.
20.09.2021 10:46
Жоржик
Надо просчитать, не превысит ли стоимость оборудования, его установки и обслуживания, стоимость всего скарба, который хранится на даче. Иногда дешевле вместо украденного добра купить новое, чем постоянно его охранять
но вероятность того, что полезут, это снизит в любом случае