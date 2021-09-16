Пятница, 17 Сентябрь, 02:20

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,43
€ 85,36
12°


6312185 +23508
Обь
54см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День рождения БарнаулаВыборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Следователи возбудили уголовное дело из-за призывов к беспорядкам в дни голосования

, ИА "Амител"
Агитационная деятельность велась в семи регионах России
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

СК РФ возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ ("Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках"). Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Telegram-каналы были созданы в семи регионах России. В распространяемых видео есть призывы к насильственным действиям в отношении неопределённого круга лиц.

Всем фигурантам дела предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:57
Такой день. Арест сына бывшего вице-мэра Барнаула и Алтайский край в лидерах по экологии 0
23:34
Потолок рухнул в отделении Сбербанка в Барнауле 0
22:59
Набиуллина заявила о грядущем замедлении роста выдачи ипотеки в России 2
22:18
Режиссёра Андрея Звягинцева будут выводить из искусственной комы 0
21:47
Следователи возбудили уголовное дело из-за призывов к беспорядкам в дни голосования 0
21:18
"Спартак" проиграл пятый матч подряд в еврокубках 0
20:43
Романенко предложил славгородскому "Десантнику" развивать патриотизм у молодёжи 1
20:14
Диетолог рассказал о самых опасных способах поедания картофеля 0
19:45
Жителя Алтайского края обвиняют в гибели ребёнка на построенных им качелях 6
19:24
Жёсткое столкновение автомобилей произошло в Барнауле 0
18:48
За три месяца алтайская пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей 3
18:31
На Алтае в 12 раз увеличат расходы на компенсацию льготникам при подключении к газу 0
18:16
Эвакуация авто: что такое подкатная тележка и когда ею можно заменить крановую установку 0
17:56
Более 72 тысяч малоимущих семей получили выплаты на школьные нужды в Алтайском крае 0
17:37
Более тысячи кустарников и 300 деревьев высадят в Барнауле 3
17:24
Россияне третий месяц подряд берут рекордное количество кредитов 0
17:11
Злоумышленник предупредил барнаульских полицейских о минировании банка в Санкт-Петербурге 0
16:54
Песков назвал минимальный срок самоизоляции Путина 1
16:37
Алтайские промышленники и налоговики обсудили спорные моменты по регулированию отрасли 0
16:19
Пьяного хирурга из Бийска отстранили от работы 4
16:05
Владимир Путин: Слаженная работа власти – результат симбиоза депутатов ЕР с министерствами 0
15:41
Школы, детсады и ФОК: что делал и что пообещал жителям Томенко в Первомайском районе 4
15:39
Алтайский край попал в число лидеров среди регионов России по экологической безопасности 3
15:21
"Давайте, ещё хайпа!" Избитый девушками кандидат в депутаты АКЗС заявил, что ему угрожают 11
15:09
Помощник и ассистент: почему Apple Watch – один из лидеров среди умных часов 0
14:49
Отопительный сезон в Барнауле начнётся на следующей неделе 39
14:33
Сына бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина арестовали до 23 сентября 10
14:19
В окружении Путина коронавирусом заразились несколько десятков человек 15
14:12
Барнаулец обиделся на знакомого и поджёг его дом 0
14:04
В Алтайском крае за сутки выявили 234 случая COVID-19 4
13:51
Мужчина, напавший на отдел полиции под Воронежем, может быть причастен к тройному убийству 3
13:39
Мам, переведи денег. Как мошенники научились подделывать номера и менять голос 0
13:24
Владимир Путин заявил, что России нужен сильный и авторитетный парламент 27
13:09
Сирота из Алтайского края вынужден жить в палатке и скитаться по Москве 18
12:53
Ярослав Нилов: "Наши инициативы меняют жизнь людей к лучшему" 1
12:43
Вооружённый мужчина взорвал бомбу в отделе полиции под Воронежем 0
12:31
Кольцевая разборка. В Барнауле водители устроили драку у ТЦ "Волна" 31
12:19
Жители Барнаула провели семь часов в Домодедово из-за авиадебошира 7
12:09
В Барнауле не стали отключать горячую воду у 12 тысяч жителей 0
11:54
Огромная пробка образовалась на трассе под Барнаулом из-за военных колонн 12
11:41
Пациентка стоматологии в Барнауле получит более 160 тысяч рублей за ошибку врачей 9
11:29
Игра вдолгую. МФО снизили онлайн-выдачу займов "до зарплаты" 0
11:21
Депутат от ЛДПР Ирина Шудра помогает решать вопрос с дорогами в Рубцовске 4
11:13
Первый на Алтае. Зачем Рубцовску технопарк и когда там наконец сделают дороги 0
10:58
Экономист рассказал, кто никогда не разбогатеет 9
10:43
Полиция задержала подозреваемого в убийстве ребёнка под Орлом 0
10:23
Стоп-кадр. Лесной дух Горного Алтая 3
10:12
В России допустили отказ от детдомов в будущем 6
09:54
Веха в развитии. Барнаульский завод при поддержке краевых властей открыл новый цех 8
09:42
В России ужесточили наказание за автомобильные шторки и каркасные сетки на стёклах 16

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.