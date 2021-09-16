Следователи возбудили уголовное дело из-за призывов к беспорядкам в дни голосования

СК РФ возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в дни выборов с 17 по 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Чебанова и иных лиц по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ ("Склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках"). Установлено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из семи субъектов России создали сеть Telegram-каналов, в которых размещали публикации и вели агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 19 сентября 2021 года", – сказано в сообщении.

Отмечается, что Telegram-каналы были созданы в семи регионах России. В распространяемых видео есть призывы к насильственным действиям в отношении неопределённого круга лиц.

Всем фигурантам дела предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте.