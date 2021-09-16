Диетолог рассказал о самых опасных способах поедания картофеля

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, что картошку можно есть хоть каждый день, но только если правильно готовить и не злоупотреблять. Слова специалиста передаёт радио Sputnik.

По словам диетолога, картофель содержит в себе много полезных веществ, среди которых белки, кальций, калий, магний и фосфор. Кроме того, крахмал, который содержится в клубнях, позволяет избегать скачков уровня сахара в крови.

Самый полезный картофель – сваренный в небольшом объёме воды или запечённый. Картофель по-деревенски и жареный во фритюре врачи употреблять не советуют, поскольку при термической обработке продукт теряет почти все полезные вещества.