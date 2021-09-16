Жителя Алтайского края обвиняют в гибели ребёнка на построенных им качелях

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Первомайского района Алтайского края. По версии следствия, мужчина изготовил из дерева самодельные качели, на которых позднее погиб ребёнок.

"В период с 2018 по июль 2021 года обвиняемый, не имея специальных технических познаний, проявив преступную небрежность и легкомыслие, изготовил из деревянного строительного материала самодельную карусель, являющуюся источником повышенной опасности, для безвозмездного её использования неограниченным кругом лиц, в том числе несовершеннолетними. В указанный период времени проверку технического состояния карусели не проводил, химическую обработку древесины, предотвращающую её разрушение в связи с использованием по назначению, не осуществлял", – сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В июле 2021 года двое малолетних детей начали качаться на качелях. Из-за гниения составных конструкций они обрушились на одного из несовершеннолетних, который получил травмы и скончался на месте.

Сейчас дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") находится на рассмотрении Новоалтайского городского суда.