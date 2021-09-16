Жителя Алтайского края обвиняют в гибели ребёнка на построенных им качелях

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя Первомайского района Алтайского края. По версии следствия, мужчина изготовил из дерева самодельные качели, на которых позднее погиб ребёнок.
"В период с 2018 по июль 2021 года обвиняемый, не имея специальных технических познаний, проявив преступную небрежность и легкомыслие, изготовил из деревянного строительного материала самодельную карусель, являющуюся источником повышенной опасности, для безвозмездного её использования неограниченным кругом лиц, в том числе несовершеннолетними. В указанный период времени проверку технического состояния карусели не проводил, химическую обработку древесины, предотвращающую её разрушение в связи с использованием по назначению, не осуществлял", – сообщает пресс-служба регионального ведомства.
В июле 2021 года двое малолетних детей начали качаться на качелях. Из-за гниения составных конструкций они обрушились на одного из несовершеннолетних, который получил травмы и скончался на месте.
Сейчас дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") находится на рассмотрении Новоалтайского городского суда.
Комментарии
А что не нашлось взрослых способных оценить состояние конструкции прежде чем пускать детей на качели? По Горному Алтаю полно мостов в аварийном состоянии. Давайте искать строителей этих мостов в случае обрушения через 40 лет.
"не имея специальных технических познаний"
Хватит маразм размножать! Он , что выгоду извлекал или продал качелю?
А родители будут отвечать ? Что не проверили куда их чадо полезло . Так всех срочно пересадить ,у нас возле садика дорожку гравием засыпали вдруг ребенок упадет , че в суд идти или как ?
Вот так сделай детям радость и родители тебя засудят, не делай добра в наше время, сядешь в тюрьму. Как же мы то в 80 качались и на деревянных, и на сломаных и помню веревки к дереву привязывали, ни у одного родителя мысли не было идти права качать
Как-то странно, что деревянная конструкция не прогнила раньше.У железа срок подобных изделий примерно два года.
где до этого были все эти проверяющие? у них было 3 года заметить и запретить.
если мужчина по возрасту пенсионер, то проверяющие все это время выполняли свои функциональные обязанности.... за что они получали зарплату?