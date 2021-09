Диетологи назвали продукты, вызывающие обмороки и слабоумие

Американские диетологи назвали продукты и витамины, переизбыток или недостаток которых способны привести к обморокам и даже слабоумию. Их советы опубликовал Eat This, Not That!

В первую очередь, для нормальной работы мозга специалисты советуют есть меньше сахара. Доктор Димитар Маринов отметил, что хотя глюкоза и является основным топливом мозга, перебарщивать со сладким не стоит.

Кроме того, эксперт посоветовал не отказываться от углеводов полностью. Из-за их отсутствия уровень сахара в крови станет нестабильным, что может привести даже к приступам гипогликемии, спутанному сознанию и обморокам.

Диетолог Мелисса Митри посоветовала не злоупотреблять алкоголем. Она рекомендует выпивать не более одного-двух бокалов вина в день, чтобы не навредить памяти.

"Слишком большое количество спиртного влияет на выработку нейротрансмиттеров, посредством которых происходит общение клеток мозга", – напоминает специалист.

Доктор Лиз Весник считает, что вредными для мозга могут стать пропуски приёма пищи. Она отметила, что организм в таких случаях пытается самостоятельно выработать глюкозу, чтобы сбалансировать уровень сахара.