В Кремле не стали комментировать предложение давать три выходных после вакцинации

Кремль не вмешивается в дискуссию о предоставлении трёх выходных россиянам после вакцинации от COVID-19. Об отказе комментировать данную идею заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил, что это прерогатива соответствующих специалистов, которые должны детально прорабатывать вопрос.

Ранее в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) выступили с инициативой предоставлять выходные после каждого этапа вакцинации. Директор учреждения Максим Петунин обратился с предложением к главе Минтруда Антону Котякову, а также спикеру Совфеда Валентине Матвиенко.