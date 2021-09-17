Всемирный банк остановил публикацию рейтинга Doing Business и помешал поручению Путина

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок, допущенных при подготовке прошлых докладов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2024 году повысить позиции России в рейтинге до 20-го места.
Ежегодно в отчёте оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Руководство Всемирного банка решило прекратить проект и разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата.
В международной финансовой организации уточнили, что публикацию рейтинга приостановили после того, как в июне 2020 года появились сведения об ошибках, допущенных в предыдущих докладах. После этого Всемирный банк провёл обзор последних пяти отчётов Doing Business и выяснил, что из-за ряда нарушений были искажены данные за 2018 и 2020 годы.
Комментарии
Все прям мешают, и колёса в палки пихают. Кругом враги. Ядро ура ура. Хе-хе
Идёт третий десяток царствования, а Португалия так и догнана по среднедушевому ВВП. Грусть-печаль.
Нужно самим составить рейтинг, и там всё будет так, как нам надо.
Что нам эти рейтинги со статистикой и бухгалтерией?Для поднятия экономики надо резко прекратить паразитирование на госсобственности, ввести статью предусматривающие за соответствующие деяния конкретную посадку на 15 лет с полной конфискацией имущества и ввести правильное налогообложение на определённый срок,привлекательное для инвесторов
Их рейтинги для их выгоды. Вертят они как хотят и кого хотят, хватит перед ними прыгать.
17.09.2021 09:15
- гость -
для тех спекулянтов что за дивами высокими заходят на 3 месяца, а потом выводят бабки из россии?
Одним невыполненным поручением больше.., одним меньше... Путин и не заметит!
Он и так знает, что его поручения служат для имитации бурной деятельности!
..Путин в своих майских указах 2012 года поручил правительству принять меры, направленные на повышение позиции России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й позиции, рассчитанной в 2011 году, до 50-й в 2015 году и до 20-й в 2018 году...
По факту:
2011 124 место
2020 28 место
Естественно им надо что-то менять в своей методике, иначе Россия может выйти в топ-10!
17.09.2021 10:32
М
Куда вот ты лично вышел с 2011 года? Скажи, отбросив все эти геополитические замеры гениталий. Расскажи нам насколько больше ты стал зарабатывать, как мало выросли цены за это время.
Тупин он и есть Тупин. 20 лет непрекращающийся лжи.
17.09.2021 11:07
АБОРИГЕН
капитализм боря не для того чтобы ты зарабатывал, а для того чтобы олигархи богатели
17.09.2021 12:22
- гость -
Тут я могу только в очередной раз процитировать Йэна Бэнкса:
«На самом деле русские создали свой вариант капитализма по образцу тех картин западной жизни, которые рисовала советская пропаганда. Им внушали, что Запад — это разгул преступности, поголовная коррупция, неприкрытая страсть к наживе, многомиллионный бесправный класс голодающих и кучка злобных, алчных мошенников-капиталистов, попирающих закон. Конечно, даже в самые трудные времена Запад и отдаленно не напоминал такую картину, но русские построили у себя именно этот вариант.»
Делай так сказать выводы о степени твоего понимания различного рода "измов".