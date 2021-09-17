Всемирный банк остановил публикацию рейтинга Doing Business и помешал поручению Путина

Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок, допущенных при подготовке прошлых докладов. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2024 году повысить позиции России в рейтинге до 20-го места.

Ежегодно в отчёте оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Руководство Всемирного банка решило прекратить проект и разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата.

В международной финансовой организации уточнили, что публикацию рейтинга приостановили после того, как в июне 2020 года появились сведения об ошибках, допущенных в предыдущих докладах. После этого Всемирный банк провёл обзор последних пяти отчётов Doing Business и выяснил, что из-за ряда нарушений были искажены данные за 2018 и 2020 годы.