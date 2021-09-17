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Новости

В Алтайском крае участки для голосования посетили первые избиратели

, ИА "Амител"
Выборы в Госдуму и АКЗС продлятся с 17 по 19 сентября

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае стартовали выборы депутатов в Госдуму и региональный парламент. Первые избиратели уже приходят на участки, которые открылись в регионе в пятницу в 08:00.

Всего в крае работает почти 1800 УИКов, а правом голоса обладают примерно 1,79 млн человек. Участникам голосования выдают по четыре бюллетеня.

Выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделали для того, чтобы максимально развести потоки людей на участках в целях безопасности из-за распространения коронавируса.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2021 11:33
Гость

Что-то наблюдателей не видно... Плохо!

17.09.2021 11:52
- гость -

17.09.2021 11:33
Гость
Что-то наблюдателей не видно... Плохо!

Веришь в сказки?

17.09.2021 12:04
- гость -

сказочная страна

17.09.2021 12:08
- гость -

Судя потому как партия власти засветилась перед выборами, да и вообще на них зовут не очень активно.
Идти просто необходимо!

17.09.2021 12:44
АБОРИГЕН

17.09.2021 11:52
- гость -
По статистике, там где есть наблюдатели, фальсификаций и прочих вбросов практически нет и наоборот. Посмотри после выборов как проголосовали в электоральных султанатах где нет наблюдателей. Типа Чечни, Дагестана, Кемеровской области или Башкирии.

17.09.2021 12:44
Лёха

А то ведь это незаконный захват власти получится. Проголосовавших меньше, чем проголосовавших, а все места распределены.
Тут ведь ещё неизвестно как законно, а как нет, прямое указание отсутствует.
Надо по этому поводу будет проводить общественную дискуссию, выносить на суд общественности вопрос. Нет, тех кого выберут, тех выберут это совершенно определённо. Но вот насчёт резерва под неголосовавшие голоса, резерва коллективов, общественной инициативы, развития народовластия...
Надо идти и голосовать, а эти вопросы решить позднее в рабочем порядке, наверное.
Что бы они были решены без лишних напряжений в обществе. Но сколько проголосовало, столько мест и получил, это очень конституционно.

17.09.2021 13:03
- гость -

Выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделали для того, чтобы

Я думаю для того, что бы ночью пока никто не видит можно было эффективнее фальсифицировать.

17.09.2021 13:11
- гость -

17.09.2021 11:33
Гость

Почему не видно. Видно на четвертом фото справа

17.09.2021 13:15
гость

Google и Apple удалили приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального»

Вообще с наблюдателями проблемы

17.09.2021 13:16
гость


За снижение пенсионного возраста и за базовый доход. Если ЕР против этого, ну извините. СР за. Зачем голосовать за того, кто против этого и лепит отмазки, рассказывая почему это невозможно. Почему 30 миллионов в месяц футболисту возможно, это они знают, а как дать 10 тысяч не жрущим икру ложкой, они не знаю

17.09.2021 13:30
гость

На фотках большинство могут чихать коронавирусом свободно, потому что нос маской не закрыт. Даже уборщица так ходит и может легко распространять корону

17.09.2021 13:44
Макс

А мне всего три билютеня давали! Какой четвертый?

17.09.2021 14:09
- гость -

17.09.2021 13:30
гость

А ты думаешь маска задержит этот вирус?

17.09.2021 15:18
гость

17.09.2021 14:09
- гость -

Маска задержит соплю, в которой сидит вирус, она далеко не улетит. А на фото она в основном улетает далеко

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