В Алтайском крае участки для голосования посетили первые избиратели

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае стартовали выборы депутатов в Госдуму и региональный парламент. Первые избиратели уже приходят на участки, которые открылись в регионе в пятницу в 08:00.

Всего в крае работает почти 1800 УИКов, а правом голоса обладают примерно 1,79 млн человек. Участникам голосования выдают по четыре бюллетеня.

Выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделали для того, чтобы максимально развести потоки людей на участках в целях безопасности из-за распространения коронавируса.