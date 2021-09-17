В Алтайском крае участки для голосования посетили первые избиратели

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае стартовали выборы депутатов в Госдуму и региональный парламент. Первые избиратели уже приходят на участки, которые открылись в регионе в пятницу в 08:00.
Всего в крае работает почти 1800 УИКов, а правом голоса обладают примерно 1,79 млн человек. Участникам голосования выдают по четыре бюллетеня.
Выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделали для того, чтобы максимально развести потоки людей на участках в целях безопасности из-за распространения коронавируса.
Комментарии
Что-то наблюдателей не видно... Плохо!
17.09.2021 11:33
Гость
Что-то наблюдателей не видно... Плохо!
Веришь в сказки?
сказочная страна
Судя потому как партия власти засветилась перед выборами, да и вообще на них зовут не очень активно.
Идти просто необходимо!
17.09.2021 11:52
- гость -
По статистике, там где есть наблюдатели, фальсификаций и прочих вбросов практически нет и наоборот. Посмотри после выборов как проголосовали в электоральных султанатах где нет наблюдателей. Типа Чечни, Дагестана, Кемеровской области или Башкирии.
А то ведь это незаконный захват власти получится. Проголосовавших меньше, чем проголосовавших, а все места распределены.
Тут ведь ещё неизвестно как законно, а как нет, прямое указание отсутствует.
Надо по этому поводу будет проводить общественную дискуссию, выносить на суд общественности вопрос. Нет, тех кого выберут, тех выберут это совершенно определённо. Но вот насчёт резерва под неголосовавшие голоса, резерва коллективов, общественной инициативы, развития народовластия...
Надо идти и голосовать, а эти вопросы решить позднее в рабочем порядке, наверное.
Что бы они были решены без лишних напряжений в обществе. Но сколько проголосовало, столько мест и получил, это очень конституционно.
Выборы продлятся три дня – с 17 по 19 сентября. Это сделали для того, чтобы
Я думаю для того, что бы ночью пока никто не видит можно было эффективнее фальсифицировать.
17.09.2021 11:33
Гость
Почему не видно. Видно на четвертом фото справа
Google и Apple удалили приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального»
Вообще с наблюдателями проблемы
За снижение пенсионного возраста и за базовый доход. Если ЕР против этого, ну извините. СР за. Зачем голосовать за того, кто против этого и лепит отмазки, рассказывая почему это невозможно. Почему 30 миллионов в месяц футболисту возможно, это они знают, а как дать 10 тысяч не жрущим икру ложкой, они не знаю
На фотках большинство могут чихать коронавирусом свободно, потому что нос маской не закрыт. Даже уборщица так ходит и может легко распространять корону
А мне всего три билютеня давали! Какой четвертый?
17.09.2021 13:30
гость
А ты думаешь маска задержит этот вирус?
17.09.2021 14:09
- гость -
Маска задержит соплю, в которой сидит вирус, она далеко не улетит. А на фото она в основном улетает далеко