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Проезд и парковку ограничат в Алтайском крае во время выборов

, ИА "Амител"
Ограничение коснётся всех видов транспорта
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Во время выборов в Госдуму и региональный парламент с 17 по 19 сентября в Алтайском крае ограничат проезд и парковку у избирательных участков. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Ограничение коснётся всех видов транспорта, включая грузовики с опасным грузом. Им запретят не только подъезжать к избирательным участкам, но и парковаться рядом с ними.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, избирательные участки открылись в Алтайском крае в пятницу, 17 сентября, в 08:00. Всего в регионе работают почти 1800 УИКов, а правом голоса обладают примерно 1,79 млн избирателей.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2021 10:48
- гость -

Ну и ладно. Нас это не остановит. Мы обязаны сходить и проголосовать - выбрать тех кому на Руси будет жить хорошо.

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