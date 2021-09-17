Проезд и парковку ограничат в Алтайском крае во время выборов

Во время выборов в Госдуму и региональный парламент с 17 по 19 сентября в Алтайском крае ограничат проезд и парковку у избирательных участков. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Ограничение коснётся всех видов транспорта, включая грузовики с опасным грузом. Им запретят не только подъезжать к избирательным участкам, но и парковаться рядом с ними.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, избирательные участки открылись в Алтайском крае в пятницу, 17 сентября, в 08:00. Всего в регионе работают почти 1800 УИКов, а правом голоса обладают примерно 1,79 млн избирателей.