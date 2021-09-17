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Набиуллина спрогнозировала годовую инфляцию в сентябре порядка 7%

, ИА "Амител"
По ожиданиям ЦБ, в четвёртом квартале рост цент замедлится
Фото: eurasia.expert

Фото: eurasia.expert

Годовая инфляция в России в сентябре может достигнуть пиковых 7%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, в четвёртом квартале регулятор ожидает снижения инфляции.

"По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвёртом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно ещё некоторое повышение годовых показателей", – цитирует её РБК.

Затем рост цен будет замедляться, добавила председатель ЦБ. Это связано с тем, что эффект разовых факторов будет влиять на инфляцию всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики – всё больше. В 2022 году уровень инфляции должен вернуться к 4-4,5%, ожидают в ведомстве.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о грядущем замедлении роста выдачи ипотеки в России.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2021 10:13
М

Исходя из здравомыслия понятно что чем выше ключевая ставка тем выше инфляция, так как появляется больше денег которые из воздуха. ЦБ ничего не производит (кроме денег) но должен получать прибыль уже 6,75% (с 13.09.2021) . И эту "прибыль" ЦБ постоянно повышает в этому году. Соответственно растёт инфляция.
Однако людей убеждают и уже убедили в том ветер дует потому что деревья ветками машут и люди поверили в этом, даже специалисты. А посему мы получаем то что заслуживаем. А те сценаристы кто знает и понимает больше довольно потирают ручонками и продолжают получать гешефт.
На наших глазах происходит величайшая мистификация (а по сути грабёж средь бела дня) которую никто не замечает.

17.09.2021 10:28
Степа Каркавин_odnoklassniki

Я уже разложил по ляму на 10 родственников под 8.5%, 71 тысяча в месяц, неплохая добавка к ЗП.

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