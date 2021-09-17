Набиуллина спрогнозировала годовую инфляцию в сентябре порядка 7%

Годовая инфляция в России в сентябре может достигнуть пиковых 7%, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, в четвёртом квартале регулятор ожидает снижения инфляции.

"По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвёртом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно ещё некоторое повышение годовых показателей", – цитирует её РБК.

Затем рост цен будет замедляться, добавила председатель ЦБ. Это связано с тем, что эффект разовых факторов будет влиять на инфляцию всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики – всё больше. В 2022 году уровень инфляции должен вернуться к 4-4,5%, ожидают в ведомстве.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила о грядущем замедлении роста выдачи ипотеки в России.