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"Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штаммов, чем AstraZeneca и Sinopharm

, ИА "Амител"
Ранее учёные выяснили, что сила антител после вакцинации "Спутником" только увеличивается
Фото: clinica-opora.ru

Фото: clinica-opora.ru

Российская вакцина "Спутник V" оказалась полезнее в борьбе с дельта-штаммами коронавируса, чем AstraZeneca и Sinopharm. Об этом пишет аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.

Учёные взяли 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Самые высокие титры нейтрализующих антител против индийского варианта коронавируса были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражён. Наименьшая защита была у получивших две дозы Sinopharm без перенесённой ранее болезни.

Пришедший из Индии дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее первоначального коронавируса. Поскольку он продолжает мутировать, ВОЗ отнесла штамм к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда внесены штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).

Это не первое исследование из Аргентины, которое отмечает высокое качество "Спутника V". Ранее учёные выяснили, что нейтрализующее действие антител после применения российской вакцины со временем только увеличивается.

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Комментарии

17.09.2021 10:02
- гость -

А волосы становится более гладкими и шелковистыми

17.09.2021 10:09
- гость -


17.09.2021 10:02
- гость -

где?

17.09.2021 10:10
- гость -

на лобке

17.09.2021 10:21
- гость -

кручу верчу запутать хочу....Наперсточники никуда не делись

17.09.2021 10:41
- гость -

Отлично!

17.09.2021 11:42
- гость -

Все прекрасно.
Но почему в РФ смертность от короны одна из смых высоких в мире?
Мы единственные почти оключили всю остальную плановую медицину?

17.09.2021 12:04
- гость -

быстренько голосовать побежали

17.09.2021 12:10
- гость -

Я так понимаю у антител должна быть антисила....

17.09.2021 12:14
- гость -

Наши иконы самые красивые, пам-пам-пам, пам-пам-парам....

17.09.2021 12:28
- гость -

самая вакцинистая, как и предполагалось!
в нашей стране делают лучшее или не делают никак!

17.09.2021 12:31
Павсекакий

Почему же тогда заболели несколько десятков человек в окружении путина? Вспоминая, как олимпийцы сидели на самоизоляции перед встречей с путиным, очень сомнительно, что люди в его окружении не были вакцинированы.

17.09.2021 13:30
- гость -

Хорошая попытка, но нет...

17.09.2021 14:50
- гость -

Панамериканец барбос ясно дал понять, что на одной из фабрик по выпуску Спутника V из одной трубы идёт дым не подходящий для надлежащих стандартов.Мы с Калибром его вчера полностью поддержали.

17.09.2021 18:46
Botanik

17.09.2021 14:50
- гость -
Панамериканец барбос ясно дал понять, что на одной из фабрик по выпуску Спутника V из одной трубы идёт дым не подходящий для надлежащих стандартов.

Для америкоса всегда будет лучше пфайзер, у которого даже по израильским оценкам эффект от дельты около 60%, а по другим (британским) - всего около 40%. Обещали они выпустить улучшенную версию, но пока только обещания.

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