"Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штаммов, чем AstraZeneca и Sinopharm

Российская вакцина "Спутник V" оказалась полезнее в борьбе с дельта-штаммами коронавируса, чем AstraZeneca и Sinopharm. Об этом пишет аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.

Учёные взяли 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Самые высокие титры нейтрализующих антител против индийского варианта коронавируса были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражён. Наименьшая защита была у получивших две дозы Sinopharm без перенесённой ранее болезни.

Пришедший из Индии дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее первоначального коронавируса. Поскольку он продолжает мутировать, ВОЗ отнесла штамм к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда внесены штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).

Это не первое исследование из Аргентины, которое отмечает высокое качество "Спутника V". Ранее учёные выяснили, что нейтрализующее действие антител после применения российской вакцины со временем только увеличивается.