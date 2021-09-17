"Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штаммов, чем AstraZeneca и Sinopharm

Российская вакцина "Спутник V" оказалась полезнее в борьбе с дельта-штаммами коронавируса, чем AstraZeneca и Sinopharm. Об этом пишет аргентинская газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.
Учёные взяли 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V". Самые высокие титры нейтрализующих антител против индийского варианта коронавируса были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражён. Наименьшая защита была у получивших две дозы Sinopharm без перенесённой ранее болезни.
Пришедший из Индии дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее первоначального коронавируса. Поскольку он продолжает мутировать, ВОЗ отнесла штамм к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда внесены штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
Это не первое исследование из Аргентины, которое отмечает высокое качество "Спутника V". Ранее учёные выяснили, что нейтрализующее действие антител после применения российской вакцины со временем только увеличивается.
Комментарии
А волосы становится более гладкими и шелковистыми
17.09.2021 10:02
- гость -
где?
на лобке
кручу верчу запутать хочу....Наперсточники никуда не делись
Отлично!
Все прекрасно.
Но почему в РФ смертность от короны одна из смых высоких в мире?
Мы единственные почти оключили всю остальную плановую медицину?
быстренько голосовать побежали
Я так понимаю у антител должна быть антисила....
Наши иконы самые красивые, пам-пам-пам, пам-пам-парам....
самая вакцинистая, как и предполагалось!
в нашей стране делают лучшее или не делают никак!
Почему же тогда заболели несколько десятков человек в окружении путина? Вспоминая, как олимпийцы сидели на самоизоляции перед встречей с путиным, очень сомнительно, что люди в его окружении не были вакцинированы.
Хорошая попытка, но нет...
Панамериканец барбос ясно дал понять, что на одной из фабрик по выпуску Спутника V из одной трубы идёт дым не подходящий для надлежащих стандартов.Мы с Калибром его вчера полностью поддержали.
17.09.2021 14:50
- гость -
Панамериканец барбос ясно дал понять, что на одной из фабрик по выпуску Спутника V из одной трубы идёт дым не подходящий для надлежащих стандартов.
Для америкоса всегда будет лучше пфайзер, у которого даже по израильским оценкам эффект от дельты около 60%, а по другим (британским) - всего около 40%. Обещали они выпустить улучшенную версию, но пока только обещания.