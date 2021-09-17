25-летний мужчина отправлял свои интимные фото 13-летней школьнице из Барнаула

В Барнауле суд признал виновным жителя Нижегородской области, который через интернет развращал 13-летнюю школьницу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным ведомства, 25-летний мужчина познакомился с несовершеннолетней жительницей Барнаула в соцсети.

"В ходе переписки он отправлял ей свои фото и видео интимного характера, тем самым развращая несовершеннолетнюю", – говорится в сообщении.

В результате суд принял во внимание собранные следствием доказательства и назначил ему наказание в трёх лет и двух месяцев колонии общего режима.

Ранее суд признал 44-летнего жителя Ключевского района виновным в совершении развратных действий в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.