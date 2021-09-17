"Покатились под откос". Дональд Трамп заявил о крахе США в ближайшие три года

Бывший президент США Дональд Трамп предрёк конец стране в ближайшие три года. По его словам, с приходом Джо Байдена к власти Штаты "покатились под откос, как никогда раньше".

"Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется", – цитируют "Известия" бывшего американского лидера.

Ранее президент США Джо Байден заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в 2024 году. Американский лидер при этом отметил, что он даже не думает о том, будет ли его соперником Дональд Трамп, и он понятия не имеет, будет ли к тому времени существовать Республиканская партия.