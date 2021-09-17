"Покатились под откос". Дональд Трамп заявил о крахе США в ближайшие три года

Бывший президент США Дональд Трамп предрёк конец стране в ближайшие три года. По его словам, с приходом Джо Байдена к власти Штаты "покатились под откос, как никогда раньше".
"Когда мы пойдём на эти выборы, которые состоятся в 2022 и 2024 годах, то страны у нас не останется", – цитируют "Известия" бывшего американского лидера.
Ранее президент США Джо Байден заявил о намерениях баллотироваться на второй срок в 2024 году. Американский лидер при этом отметил, что он даже не думает о том, будет ли его соперником Дональд Трамп, и он понятия не имеет, будет ли к тому времени существовать Республиканская партия.
Комментарии
Чё, хуже чем у нас ???
17.09.2021 10:08
- гость -
Чё, хуже чем у нас ???
***
Вывеска намного лучше. А внутри бардак похлеще нашего. Начиная с гос. долга и заканчивая гей-парадами.
Доллары скидывать?
17.09.2021 10:22
Митенька ржевский
Госдолг, Митя, это показатель того, насколько интересна твоя страна инвесторам. А знаешь когда твоя страна интересна инвесторам? Когда в ней действует верховенство права, низкий уровень коррупции, преступности, низкие налоги и большой средний класс. Когда условия игры понятны и прозрачны, а главное распространяются на всех без исключения. Не более того. Вот об этом думай в следующий раз, когда будешь кукарекать про бардак, гос.долг и гей-парады.
Именно период президентства Трампа дал старт массовым аналитическим статьям о закате американского доминирования в мире. Элитарный британский журнал The Economist опубликовал статью Niall Ferguson (Нил Кэмпбелл Дуглас Фергюсон), где он поясняет, почему приходит конец американской империи, который не будет мирным.
Монтян, очень даже неплохо, разбирает данную статью:
#МОНТЯН: Недолго уж осталось гегемонить…
P.S. Довольно интересный факт приводит Фергюсон в своей статье о том, чего добился СССР к 30 годам при Сталине в экономическом отношении к западу…
17.09.2021 10:42
almas
Это всё конечно занимательно если бы он не был, цитата профессиональных экономистов:
«он позёр… когда дело доходит до экономики, то он не утруждает себя пониманием основ, полагаясь на ехидные комментарии и поверхностный ум, чтобы передать впечатление мудрости. Это всё стиль, никакого понимания сути.»
У нас таких "экспертов" тоже полно. Глазьев, Хазин и прочий сброд.
10:51АБОРИГЕН У нас таких "экспертов" тоже полно. Глазьев, Хазин и прочий сброд.
Поскромничали себя в этот список включить...
17.09.2021 10:53
almas
Т.е. сместил фокус на личность оппонента чуть раньше чем сразу? Скучно с вами, юными совковыми демагогами.
17.09.2021 11:04
АБОРИГЕН
Скучно с вами, юными совковыми демагогами.
борек, знач ты-не юный, и не совковый!А ты до 1917 года при николашке кем был?Уже тогда зрелым клованом-залипашкой?Так сколько ж тебе годикав то???
17.09.2021 10:36
АБОРИГЕН
Госдолг, Митя, это показатель того, насколько интересна твоя страна инвесторам. А знаешь когда твоя страна интересна инвесторам? Когда в ней действует верховенство права, низкий уровень коррупции, преступности, низкие налоги и большой средний класс. Когда условия игры понятны и прозрачны, а главное распространяются на всех без исключения.
Боря, вы когда вот эту чухню пишете , верите в то что пишете??? даже интересна степень вашей наивности.
Страна которая сотни баз по всему миру сделала, чтобы было легко грабить и брать то что хотят, а даже не плохо лежит, а просто им так захотелось. И все это под благие лозунги о демократии , правах и прочей лабуде. Десятки войн, терактов, десятки переворотов.....убийств, геноцида аборигенского населения...
А инвестируют туда, не где конские дивы платят, как наши дурочки, имея долги по 50% от стоимости активов, а там где биг -сми рекламу создают. Кстати биг-сми, техи и банки олл-стрит там управляются одними и теми же людьми.
Дональд Трамп заявил о крахе США в ближайшие три года
Нет Трампа - нет Америки?)))
2АБОРИГЕН
Расскажи мне лучше, как можно дожить до седых волос, будучи деревянным от макушки до пяток. В твоёс случае это уникальный опыт, который не может трактоваться иначе, как чудо. Ведь об отсутствии коррупции в САСШ может рассуждать только очень деревянный человек. И про верховенство Права тоже. Давай, буратина, вещай!
то страны у нас не останется"
Зачем тогда голосовать за пропиндосов, если у них у самих проблемы. У нас своих проблем хватает
Google и Apple удалили приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование» из своих магазинов Google Play и AppStore, сообщается в Instagram-аккаунте «Команды Навального»
Потому что у США проблемы?
Очень жду, когда Трамп попросит российское гражданство и ему дадут квартиру в Саранске или Барнауле.
Монтян - эксперт ???
Митя вроде неглупый парень, но откуда такая убеждённость, что. США намного хуже чем в РФ. Геи обижали что-ли?
2Павсекакий:
Ты даже не понял, как своей фразой в мой адрес ты ты спалился...
17.09.2021 13:45
Митенька ржевский
...сказал заикающийся и спалившийся деревянный до макушки Митя.
Аборигейша, ты бы свалил куда подальше, в уголок, поплакать, пожалеть себя, несчастного, "вынужденного жить в этой вашей Расее".
"ты спалился.."
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... и тут я должен начать оправдываться? ;D
"Митя вроде неглупый парень"
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Кажется, я погорячился.
"Кирдык,кирдык,кирдык,кирдык",-то ковбой скачет.
Евгений МУРАЕВ отвечает на вопросы зрителей. НАШ 13.09.21
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Евгений Мураев рассказывает как Украину "любят" транснационалы.
Жизнь простых украинцев их так пекёт.
Есть такой Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (StratCom), открытый в торжественной обстановке в Риге в январе 2012 года. Раскроем суть формулировки "стратегические коммуникации" – по сути, это целевое информационное воздействие на зарубежные аудитории, методика которого была разработана в США в рамках министерства обороны.
На одной из конференций, проходивших в Центре, было заявлено: "В арсенале Центра есть средства, способные заставить врагов потерять волю к борьбе и возненавидеть собственную страну, что приведёт к бескровной победе".(с)
Боря ты там подрабатываешь? Хорошо платят?