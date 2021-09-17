Из-за вспышки вируса в Алтайском крае пять школ полностью закрыли на карантин

Пять сельских школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Самые высокие темпы заболеваемости наблюдаются именно среди школьников. В 35 учебных заведениях на карантине находятся отдельные классы. Закрывают и группы в дошкольных учреждениях. В 16 детсадах на карантин ушли 30 групп.

Отмечается, что на данный момент в Алтайском крае зафиксировано уже более 20 тысяч случаев заражения ОРВИ, но пока ни одного случая гриппа.

Прививать жителей региона начали с 30 августа. В Алтайский край поступило 400 тысяч доз вакцины от гриппа. В первую очередь её получают люди из группы риска.

Чтобы создать иммунную прослойку, необходимо привить более миллиона жителей региона.