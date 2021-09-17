Из-за вспышки вируса в Алтайском крае пять школ полностью закрыли на карантин

Пять сельских школ в Алтайском крае полностью закрыли на карантин из-за распространения ОРВИ. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Самые высокие темпы заболеваемости наблюдаются именно среди школьников. В 35 учебных заведениях на карантине находятся отдельные классы. Закрывают и группы в дошкольных учреждениях. В 16 детсадах на карантин ушли 30 групп.
Отмечается, что на данный момент в Алтайском крае зафиксировано уже более 20 тысяч случаев заражения ОРВИ, но пока ни одного случая гриппа.
Прививать жителей региона начали с 30 августа. В Алтайский край поступило 400 тысяч доз вакцины от гриппа. В первую очередь её получают люди из группы риска.
Чтобы создать иммунную прослойку, необходимо привить более миллиона жителей региона.
Комментарии
А сколько в районах с закрытыми школами выявлено человек с коронавирусом? По нулям?
только ОРВИ - написано же)))
В Алтайский край поступило 400 доз вакцины от гриппа...., необходимо привить более миллиона жителей региона.
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щас еще оставшиеся повезут и всех привьют!
А в Барнауле школьники меньше болеют, чем на селе?
20 тысяч случаев заражения ОРВИ, но пока ни одного случая гриппа
Или это 20 тысяч короны, потому что тестов им никто не делал?
20 тысяч случаев заражения ОРВИ, но пока ни одного случая гриппа
А откуда это известно, тест на вирус гриппа никто не делает, можно вместо гриппа ставить ОРВИ, все равно лечить антивирусниками
И почему в советское время мы про грипп даже не слышали, а школы закрывали только при температуре ниже -35 градусов.
Что же такое, чем больше аптек, тем хуже здоровье граждан.
И развитие современной медицины получается ведет не к здоровью нации....
17.09.2021 17:39
- гость -
В советское время зубы лечили насильно в школах. Рассверлили все верхние. Большое спасибо им на этом, теперь верхних зубов почти не осталось.
Очень спорно насчет совецкой медицины и гриппа в том числе, когда болели целыми классами и перлись с температурой в школу.