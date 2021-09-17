Более 1 млн рублей направили на поддержку центров помощи детям в Алтайском крае

В Алтайском крае центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в качестве поддержки получат более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что деньги направили члены Алтайской торгово-промышленной палаты и Благотворительного фонда помощи им. Евгения Примакова. Они достанутся организациям, расположенным в Барнауле, Бийске и посёлке Куйбышево в Рубцовского района.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что в будущем в России может появиться возможность отказаться от детдомов в пользу приёмных семей. По словам замглавы ведомства Дениса Грибова, опыт воспитания в таких семьях – более гуманный и эффективный.