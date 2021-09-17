"Локомотив" в меньшинстве спас ничью в конце матча с "Марселем"

"Локомотив" в первом матче Лиги Европы сыграл вничью с французским "Марселем" – 1:1. Железнодорожники в меньшинстве смогли отыграться, сравняв счёт на 89-й минуте.

Матч прошёл под диктовку французов. "Марсель" владел мячом 71% времени и нанёс 18 ударов по воротам против пяти у "Локомотива". Из них до гола опасным был только удар Фёдора Смолова в штангу в первом тайме.

На 58-й минуте защитник "Локомотива" Наир Тикнизян сфолил в своей штрафной. Он не только заработал пенальти, но и был удалён за вторую жёлтую карточку. Пенальти реализовал турецкий полузащитник Дженгиз Ундер, на котором Тикнизян и нарушил правила.

В концовке матча "Локомотив" не смог устроить штурм ворот соперника. До 88-й минуты москвичи вообще не били по воротам. Однако на 89-й минуте "Локомотив" смог реализовать единственный момент. Из-за штрафной забил 19-летний новичок клуба Тино Анджорин. Этим летом железнодорожники арендовали нигерийца у "Челси".