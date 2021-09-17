В Новосибирске главврача задержали за помощь нелегальным мигрантам

Главный врач новосибирской больницы "Здоровье и материнство" задержан ФСБ по подозрению в выдаче недостоверных документов мигрантам. Они получали поддельные приглашения на лечение в медцентре, сообщает НГС.

Благодаря фиктивным приглашениям нелегальные мигранты были зарегистрированы на "Госуслугах" и смогли въехать в Россию. Во время обысков сотрудники ФСБ изъяли более 200 приглашений на получение медицинской помощи, а также компьютеры с клиентской базой. Главврачу грозит до пяти лет лишения свободы.

Управляющая "Здоровья и материнства" Татьяна Лебедко заявила, что клиника оказывала иностранным пациентам законные услуги по показаниям их врачей.

"Ребята из силовых структур хотят переложить свой функционал на функционал клиники. Медицинский туризм никто не отменял. Тот факт, что среди иностранцев, возможно, есть недобропорядочные граждане, персонал клиники не в состоянии оценить", – объяснила врач.