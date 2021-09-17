На Алтае два студента обчистили киоск на 123 тысячи рублей

В Солонешенском районе владелец торгового киоска обратился в полицию с заявлением о краже. Неизвестные разбили в павильоне окна и вынесли оттуда товар на 123,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Похитили две бензопилы, четыре мотошлема, запчасти, электронные сигареты и жидкости для них, два спиннинга", – отметили в ведомстве.

Подозреваемых задержали – ими оказались два студента первого и второго курса местного колледжа. Парни дали признательные показания. Часть похищенного, которое они не успели продать, изъяли правоохранители.

Уголовное дело возбудили по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".