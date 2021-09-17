На Алтае влюблённая сельчанка разозлилась на конкурентку и "слила" её фото в Сеть

17-летняя сельчанка в Алтайском крае предстанет перед судом за то, что "слила" фото своей одногруппницы в Сеть. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, между девушками возник конфликт из-за молодого человека. Сельчанка узнала, что её одногруппница хранит свои интимные фото, получила к ним доступ и распространила среди учащихся колледжа.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что сибирский школьник разослал по знакомым интимное видео с участием школьной учительницы.