Фанаты раскритиковали Егора Крида за лишний вес после выпуска "Что было дальше"

Фанаты заметили, что певец Егор Крид набрал лишний вес и посоветовали ему сесть на диету. Такая реакция последовала после выпуска шоу "Что было дальше", гостем которого стал Крид.

"Пора на сушку, брат. Сядем на диету вместе после открытия ресторана Тимати", – написали в одном из Telegram-каналов.

Подписчики канала были солидарны с автором: "Он так изменился. Жесть", "Что за картошка?", "Ест мороху килограммами, слушает Artik & Asti, рисует сердечки на запотевшем окне".

Певец решил отшутиться и в своём аккаунте в Instagram опубликовал видео, на котором в буквальном смысле сел на съедобную сушку.

В выпуске "Что было дальше" Егор пожаловался на панические атаки. По словам певца, ему сложно справляться с волнением, шея краснеет, а сердце начинает учащённо биться. Ведущие высмеяли певца, связав панические атаки Крида с недавним расставанием с блогером Валей Карнавал.