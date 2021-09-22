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Со скоростью звука. Как мобильный оператор Tele2 стремительно завоёвывает Сибирь

, ИА "Амител"
Как за шесть лет Tele2 стал одним из самых инновационных операторов в стране

Tele2 пришёл в Сибирь в 2004 году – тогда сети GSM развернули в Омской и Кемеровской областях. Чуть позже к ним присоединились Новосибирская и Томская области, и несколько лет работа шла исключительно в этих регионах. В 2014 году, когда "Ростелеком" и Tele2 объединили активы, у мобильного оператора появилась возможность строить новые сети и обеспечивать клиентам скоростной интернет на большой территории. 

Строить, чтобы связывать

Первым регионом стал Красноярский край. За ним к мобильным переменам последовательно подключилась Республика Хакасия и Тыва, а также Алтайский край. В этих регионах предварительно прошло большое строительство, для того чтобы уже на этапе запуска обеспечить не только качественную голосовую связь, но и мобильный интернет в стандарте 3G. Постепенно в регионах начали развивать сети четвертого поколения. В 2018 году 4G стал массовым стандартом – эту технологию Tele2 смог предложить всем своим клиентам.

По словам директора макрорегиона "Сибирь" Tele2 Дмитрия Кромского, все эти шесть лет компания упорно работала над тем, чтобы клиентам было удобно пользоваться их связью, а голосовая связь и быстрый интернет были везде, где это требуется клиенту. Проделана большая работа по превращению Tele2 из мобильного дискаунтера в трендсеттера на рынке связи регионов и России.

Не отставая от Сибири

Оценить качество проделанной работы в полной мере могут жители Алтайского края и Республики Алтай. По словам технического директора филиала в Алтайском крае и Республике Алтай Евгения Брызгалова, перед запуском компания провела модернизацию существовавшей инфраструктуры, доставшейся оператору от активов ПАО "Ростелеком".

При этом работы по улучшению покрытия не прекращались даже в момент запуска. За шесть лет компания удвоила количество базовых станций в Алтайском крае. Это позволило увеличить покрытие население голосовой связью на 20%. А в 2017 году здесь запустили технологию 4G. Благодаря этому доступность мобильного интернета выросла на 35%.

"За счёт расширения покрытия мы сделали наши услуги доступными почти для 2 млн жителей Алтайского края. Мы охватили большинство населённых пунктов и туристических мест. Есть территории, где Tele2 – единственная компания, которая оказывает услуги сотовой связи. Например, в селе Суётка Краснощёковского района, а также игорной зоне "Сибирская монета". С каждым годом растёт доступность технологии 4G, а вместе с ней и число пользователей. Внесла свою лепту и пандемия – трафик мобильного интернета постоянно увеличивается. Так, только во втором квартале 2021 года абоненты в среднем "качали" в месяц 3000 терабайт. Это в 84 раза больше, чем в четвёртом квартале 2015 года. Конечно, на таком росте сказались и запуск 4G, и строительство новых базовых станций, – рассказал технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Евгений Брызгалов.

Несмотря на многократный рост трафика, скорость передачи данных не снизилась, а наоборот – постоянно повышалась, отмечают в компании. Во втором квартале 2021 года среднемесячная скорость почти в три раза превысила показатели четвёртого квартала 2015-го.

Эволюционировать без пауз

В первом полугодии в Алтайском крае Tele2 запустила более 100 базовых станций разных стандартов. Причём 25 из них построены в местах, где раньше покрытия не было. До конца года компания планирует запустить ещё около 100 базовых станций по всему краю. Сейчас идут работы над расширением покрытия в Барнауле.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.09.2021 13:29
- гость -

Ага особенно в Горном Алтае, шаг влево шаг вправо от крупного населённого пункта и все как на марсе ни одного оператора не то что интернета так еще и телефонной связи поискать нужно, касается всех операторов, устал симкарты местами менять.

22.09.2021 13:33
- гость -

Единственное достоинство - цена. Когда разговариваю, никогда не узнаю что до меня кто-то еще пытается дозвониться. В Горный даже и не суйся... В общем ушел я оттуда.

22.09.2021 14:09
гость

Кулунда- Ключи==нуль связи..

22.09.2021 14:18
- гость -

От их рекламы с дедом и тёткой с собаками аж в туалет бежать охота. Походу каждый из операторов хочет превзойти другого в блевотности рекламы.

22.09.2021 14:26
- гость -

Покрытие никакое.

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