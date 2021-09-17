Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Правительство России утвердило перенос выходных дней на 2022 год. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря до 9 января, а майские – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом сообщил официальный Telegram-канал кабмина.

Правительство отметило, что выходные дни в субботу и воскресенье, 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. 31 декабря было объявлено выходным днём ещё в прошлогоднем постановлении.

В феврале россияне будут отдыхать 23-го числа, в марте – с 6-го по 8-е. Нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта.

Из-за ряда переносов на майских праздниках в 2022 году россияне будут отдыхать в два этапа: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Выходными также объявлены периоды 11-13 июня и 4-6 ноября.