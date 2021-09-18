Учить, лечить, согреться. Чем в Шипуново похвалились перед Томенко и о чём его попросили

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 сентября побывал с рабочей поездкой в Шипуновском районе. Глава региона посетил сразу несколько объектов, которые за последние годы построили и реконструировали в райцентре по краевым и государственным программам. Так, в Шипуново капитально отремонтировали детскую школу искусств и поликлинику местной ЦРБ. А ещё здесь готовят к запуску новую котельную, которая заменит сразу четыре старых.

Но это только часть грандиозных планов по развитию района, объяснили губернатору местные власти. Поэтому они не только хвалились перед Томенко новенькими зданиями, но и просили помощи со строительством новых объектов.

Топят и экономят

Первым делом губернатору показали новую модульную котельную, которая совсем скоро начнёт свой первый отопительный сезон. Объект построили ещё в 2020 году, объяснил замглавы районной администрации Владимир Бусыгин. Но запускать его посреди зимы власти не стали: решили сначала отремонтировать старые теплосети, чтобы избежать аварий. Теперь же, по словам Бусыгина, к зиме в Шипуново готовы по полной программе.

"Это не просто новая котельная. Она заменит собой сразу четыре таких объекта, которые мы закрыли. Все они были построены ещё в 80-х, и капитально ремонтировать каждую котельную было уже не целесообразно. Поэтому четыре контура мы объединили. И теперь новая котельная будет обслуживать сразу около 40% жителей Шипуново. Это позволит нам экономить около 4 млн рублей за один отопительный сезон", – объяснил Бусыгин.

На строительство котельной потратили 50 млн рублей, а еще 41 млн вложили в перекладку труб. Почти все средства райцентру выделили из краевого бюджета.

Глава Шипуновского района Татьяна Дорохова отметила, что объединение котельных поможет улучшить и местную экологию. По её словам, ещё десять лет назад в селе одновременно дымили девять котельных. Теперь же обеспечивать Шипуново теплом будут всего три объекта, которые при этом намного мощнее. Новую котельную разместили в промзоне, подальше от жилых домов.

Губернатор предложил главе района подумать, что построить на месте старых котельных, когда их демонтируют. Поскольку все они располагались в центре, село получило три удачных места для новых зданий. Холода же, заметил Томенко, могут прийти уже на следующей неделе. И в районе должны быть готовы запустить новую котельную на полную мощность, подчеркнул глава края.

Поют, рисуют и танцуют

Ещё один объект, который с гордостью представили Томенко, – детская школа искусств им. В.Т. Христенко, где уже 56 лет учат детей рукоделию, пению, танцам, рисованию и прикладному искусству. Здесь в 2020 году завершили капитальный ремонт: подобных работ в стенах учреждения не проводили больше 40 лет. Теперь шипуновские дети занимаются творчеством в современном здании с ярким дизайном.

"Теперь она самая замечательная и красивая в крае", – представила губернатору школу директор Наталья Мальцева. По её словам, программы обучения специально составляют так, чтобы выпускные сертификаты ребята получали накануне поступления в вузы и училища. Поэтому поступать творческие ребята из Шипуново едут подготовленными на все сто.

21 млн рублей, полученных по госпрограмме, местные власти потратили на реставрацию здания и ремонт кабинетов и мастерских, а ещё 6,6 млн рублей – на покупку нового оборудования. Теперь в школе искусств не только учатся, но и выступают. В здании оборудовали небольшой зрительный зал с экраном и сценой. Глава района подчеркнула, что благодаря краевым властям учреждение получило самую современную во всём районе звуковую и световую аппаратуру.

В новом зале губернатору показали небольшой ролик о том, как преобразилась школа искусств после капремонта. А одна из воспитанниц подарила Томенко бумажное сердце, сделанное собственными руками. В ответ на вопрос, что оно обозначает, девочка объяснила: "То, что мы с вами теперь будем дружить". Глава региона, в свою очередь, оставил ребятам и учителям своё напутствие в памятной книге школы.

Учат, кормят и мечтают

А вот шипуновская общеобразовательная школа им. А.В. Луначарского капремонта пока не дождалась. Больше 800 детей учатся в здании, построенном ещё в советские годы. Глава района рассказала губернатору, что учителя давно мечтают о масштабной реконструкции.

"У нас очень достойная школа, с большими регалиями. Здесь учится много детей и работают заслуженные преподаватели. Кадры куём, которые не только на уровне района, но и края приносят пользу. Вот и хотим, чтобы у школы было большое, новое и современное здание", – обратилась Дорохова к главе края.

Она показала губернатору проект реконструкции, который разработали местные власти. Школа должна получить не только новое здание, но также благоустроенный внутренний двор (сейчас он просто пустует) и две спортивные площадки. Предварительно все работы оценивают в 300 млн рублей. Но экспертизу проект ещё не проходил, отметила глава района.

Губернатор ответил, что школа включена в федеральный реестр учреждений, которые могут рассчитывать на поддержку. И если в Шипуново не затянут, то смогут войти в госпрограмму в 2022 году и, наконец, начать строительство.

А пока руководство учреждения радуется новой столовой, которую переоборудовали на федеральные средства. На ремонт помещений и закупку техники в 2020 году потратили больше 6 млн рублей. Качеством еды теперь довольны не только дети, но и родители, которые регулярно проводят проверки, отметила глава района.

Лечат, но хотят лечить лучше

Завершилась губернаторская поездка визитом в Шипуновскую ЦРБ. Здание в 2019 году визуально разделилось на две части – новую и старую. Всё дело в том, что по губернаторской программе здесь капитально отремонтировали только половину медучреждения – поликлинику. Теперь медики работают в красивых и ухоженных кабинетах, а пациентов встречает открытая регистратура, где не приходится часами ждать своей очереди.

Кроме того, в поликлинику закупили новое оборудование и подключили её к единой информационной системе Минздрава, отметил главврач Роман Бобков. У шипуновских врачей теперь появилась возможность в онлайн-режиме консультироваться с ведущими краевыми центрами. Например, результаты диагностики, которую проводит кардиолог ЦРБ, сразу передают в алтайский кардиоцентр. Рекомендации из Барнаула приходят почти мгновенно: пациент ещё даже не успевает покинуть кабинет.

Всего на капремонт поликлиники из краевого бюджета направили 48 млн рублей. Виктор Томенко остался доволен тем, в каких условиях теперь поликлиника и согласился, что точно так же нужно модернизировать и стационар, который пока только ждёт реставрации. В 2020 году здесь отремонтировали только крышу. Пациенты лечатся в старых палатах. Впрочем, глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заметил, что больницу в Шипуново следует не только отремонтировать, но и при пополнении новыми специалистами расширить её профиль. По словам министра, медучреждение способно обеспечить пациентам более широкий спектр лечения и обследований.