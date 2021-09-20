Дары природы. Как натуральные алтайские продукты стали популярны в России и за рубежом

Регионы Алтая для многих ассоциируются в первую очередь с хорошей экологией и натуральными продуктами, которыми местные жители издревле укрепляли здоровье и поддерживали иммунитет. Благодаря "Алтайскому заготовителю" эти дары природы стали доступны не только алтайцам, но и всему миру.

"Алтайский заготовитель" – компания, которая сама собирает, перерабатывает, заготавливает, упаковывает и доставляет до клиента товар. В ассортименте – большой спектр природных средств: это и многочисленные растения, в том числе уникальные, произрастающие только на Алтае, и продукция животного происхождения – животные жиры, панты марала и даже такие редкие вещества, как мумиё и каменное масло.

Продукция компании – это не модные сейчас БАДы. Все товары выпускают в натуральном виде, без каких-либо активных добавок. Отсюда и цены, которые на первый взгляд кажутся некоторым потребителям высокими. Но более доступная продукция крупных сетевых продавцов, как правило, содержит намного меньше полезных веществ.

Сотрудники "Алтайского заготовителя" знают об этом не понаслышке. Чтобы собрать достаточное количество натуральных мумиё, пантов марала или струи бобра даже для небольшого производства, приходится самим привозить их из отдалённых уголков нашего края. Не все охотники или собиратели могут сами доставить свой товар. Сложность добычи и подготовки, сезонность и ограниченный срок, сложность хранения также сильно влияют на стоимость конечной продукции.

Но покупая в "Алтайском заготовителе", вы можете быть уверенными в качестве товара. Важно заметить, что компания продаёт не только переработанные продукты (капсулы, сухие и классические экстракты, настойки), но и ту же продукцию в натуральном виде. Все товары проходят строгий контроль и их безопасность подтверждена сертификатами.

О качестве продукции говорит и сильно расширившаяся география покупателей. Канада, Австралия, Китай, Израиль, Объединённые Арабские Эмираты, Дания, Норвегия – это неполный список стран, в которые компания отправляла свои товары только за 2021 год. "Алтайский заготовитель" присутствует на крупных международных маркетплейсах и торговых площадках. Уникальность товара и высокое качество позволяют быть конкурентоспособными даже несмотря на относительную дороговизну некоторой продукции и высокую стоимость доставки в отдаленные страны.

Оценили продукцию "Алтайского заготовителя" и предприятия, предлагающие услуги по различным оздоровительным и восстановительным процедурам. Её часто заказывают санатории и базы отдыха, особенно из европейской части страны. Такие клиенты становятся постоянными.

"Алтайский заготовитель" не только следит за высокими стандартами продукции, но и старается поддерживать качество обслуживания. Опытные менеджеры-консультанты досконально знают все особенности товаров и всегда готовы ответить на любой вопрос. О качестве обслуживания говорит высокий рейтинг компании и положительные отзывы на её работу на отечественных интернет-площадках.

"Алтайский заготовитель" работает не только онлайн. Жители и гости Барнаула могут лично убедиться в качестве товара и обслуживания, посетив офис компании. В офисе представлен весь ассортимент продукции, которую можно приобрести там же. Травы и корни лекарственных растений и настойки из них, полезные грибы, животные жиры (барсучий, медвежий), панты марала , мумиё, каменное масло – все эти редкие товары вы можете купить как лично, так и не выходя из дома, – на сайте компании.

Продукция компании не является БАДом и лекарственным средством.