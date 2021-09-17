Телеведущая Татьяна Лазарева приехала в Бердск, чтобы поработать наблюдателем на выборах

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева будет работать наблюдателем на выборах в Бердске. В социальных сетях она рассказала, что уже приехала в город.

Лазарева напомнила, что она родом из Новосибирска. По её словам, на выборах она работает не для того чтобы "поймать кого-нибудь за руку", а для того чтобы посмотреть, как проходит процедура выборов.

"Я буду счастлива, если на моём участке не будет никаких нарушений. Но если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию", – говорила телеведущая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, что выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.