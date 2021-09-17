Телеведущая Татьяна Лазарева приехала в Бердск, чтобы поработать наблюдателем на выборах

Известная российская телеведущая Татьяна Лазарева будет работать наблюдателем на выборах в Бердске. В социальных сетях она рассказала, что уже приехала в город.
Лазарева напомнила, что она родом из Новосибирска. По её словам, на выборах она работает не для того чтобы "поймать кого-нибудь за руку", а для того чтобы посмотреть, как проходит процедура выборов.
"Я буду счастлива, если на моём участке не будет никаких нарушений. Но если они будут, я буду просто это фиксировать. Своим примером я бы хотела подтолкнуть людей пойти понаблюдать и зафиксировать какую-то ситуацию", – говорила телеведущая в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Напомним, что выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.
Комментарии
А что ведёт эта телеведущая? Белоголовцева иногда вижу на каком-то очередном вудпекер-шоу, Лазорева, получается, тоже при деле, а куда делся Бочаров? Что-то после "Гитлера и айфона" лично я ничего не слыхал от него...
17.09.2021 14:36
Митенька ржевский
А что ведёт эта телеведущая?
Выборы же ведёт в Бердске.
Молодец Татьяна. Человек с активной гражданской позицией. В отличии от большинства местного всепропального хомячья.
Танюська молодец, а Кац сдался.
Ясно зачем приехала, Собчак ее подружка в Питер наверное поехала, выискивать за что бы зацепиться да обгадить всё как всегда.
17.09.2021 16:15
- гость -
Он хоть в здравии? Что-то его не слышно.
"Поработать наблюдателем"? Пишите прямо - устроить провокацию и скандал.Чего такого "ведёт" эта "телеведущая", чтобы мотаться из Испании на протесты в Россию и обратно? Кто это оплачивает?
17.09.2021 17:01
- гость -
Ничего не попутал? Протесты в Каталонии. И их на днях еще ураганом нехило покоцало.