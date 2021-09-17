17 сентября, в первый день "больших выборов", приняла участие в голосовании председатель регионального отделения общественной организации "Союз пенсионеров России" по Алтайскому краю Любовь Елисеева.

"Считаю очень важным участвовать в выборах, ведь мы все ответственны за судьбу наших детей и внуков. Важно сделать правильный выбор. Хорошо, что есть возможность проголосовать в течение трёх дней. Это удобно для дачников, ведь сезон ещё не закончен, и для тех, кто распланировал выходные. А самое главное, и я считаю это особенно важным сейчас – в период пандемии, трёхдневное голосование позволяет разделить потоки людей и избежать скопления на участках", – отметила Елисеева.

Напомним, сегодня в России стартовали выборы в Госдуму. Голосование продлится три дня – 17,18 и 19 сентября. В Алтайском крае, кроме того, предстоит избрать ещё и новый состав депутатов регионального Заксобрания.