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"Это необходимость": как алтайский предприниматель спас село от разрушения и безработицы

, ИА "Амител"
Арендатор лесного участка восстанавливает лес, помогает жить селу Чеканиха и обеспечивает дровами четыре района края

Отремонтировал паром и восстановил сообщение между заречным селом и райцентром, построил спортивную площадку, восстановил ФАП, помогает школе. Предприниматель Николай Петров для жителей села Чеканиха – человек-легенда. Без него не решается ни один важный вопрос. Он помогает, по возможности, всем, кто к нему обращается. Также Петров – единственный крупный работодатель в этом населённом пункте. 20 лет назад он арендовал участок и создал лесоперерабатывающее предприятие, которое теперь обеспечивает работой большую часть жителей села. В канун Дня работников леса корреспондент amic.ru побывал на предприятиях арендатора и узнал, как оно создавалось и легко ли в лесном посёлке решать социальные вопросы.

"Всё началось с лесного пожара"

В селе Чеканиха Николай Петров оказался случайно. Говорит, что в 1999 году после крупного лесного пожара знакомые позвали его работать на горельнике. Тогда близ Чеканихи сгорело больше 12 тысяч гектаров леса.

"Они зазвали меня на работу, а потом куда-то исчезли, а я остался в Чеканихе. У меня были долги, а кормить семью и поднимать детей – тогда они ещё были школьниками – надо. Так я и остался", – вспоминает Николай Николаевич.

Недалеко от села Петров взял в аренду участок леса площадью 23 тысячи гектаров на 49 лет. Организовал производство: из древесины хвойных пород – пиломатериалы, а из лиственных – сырьё, из которого на Бийской мебельной фабрике изготавливают фанеру. Обработанную древесину реализуют в основном населению, строительным компаниям и торговым сетям региона, около 20% идёт на экспорт в Афганистан и Китай, в этом году у предприятия появилась своя торговая площадка в Барнауле. 

Помимо этого, предприятие обеспечивает дровами жителей сразу нескольких районов Алтайского края: Усть-Пристанского, Алейского, Усть-Калманского и Петропавловского. Всего около 15 тысяч кубометров в год. Дрова продают в колотом виде, по льготным ценам и даже с доставкой. А это особенно ценно: путь неблизкий – нужно перейти реку Обь от Чеканихи до Усть-Пристани на пароме.

Кстати, паром на переправе тоже восстановил Петров. Сейчас благодаря ему, говорят сельчане, и существует транспортное сообщение между Чеканихой и райцентром Усть-Чарышская Пристань. Он добился восстановления 30-километрового участка дороги от Чеканихи в направлении села Боровлянки, содержит дороги по селу, до паромной переправы. А зимой его же предприятие обустраивает организованную ледовую переправу через Обь.

"Через ледовую переправу в снежные дни люди едут даже на бийскую трассу, потому что остальные дороги переметены, а дорога до Чеканихи и дальше вычищена в любую непогоду. Для района это огромная помощь. Побольше бы таких социально ответственных предпринимателей", – говорит Светлана Шипулина, глава Усть-Пристанского района.

"Это просто необходимость"

В администрации района отмечают, что помощь Николая Петрова сложно переоценить. Например, после пожара в местном ФАПе – а там сгорело практически всё, включая квартиру фельдшера, – Петров, при поддержке краевого бюджета, восстанавливал и ремонтировал здание. Теперь в медицинском пункте есть даже массажный кабинет. А у фельдшера – жильё, предоставленное арендатором лесного участка.

Принял участие Петров и в судьбе местной школы. За счёт краевых средств в здании заменили окна, а предприятие помогло провести реконструкцию котельной и тепловых сетей и каждый год бесплатно выделяет учебному учреждению дрова.

По краевой программе поддержки местных инициатив в Чеканихе провели реконструкцию здания бывшей конторы лесхоза. Финансами и материалами также помогало предприятие Петрова. В обновлённом здании разместились сельский совет, клуб и библиотека. Теперь там проводят праздники и собрания, устраивают фестивали.

Недавно для детей в селе сделали современную спортивную площадку. Строили её по программе поддержки местных инициатив. Около миллиона рублей было выделено из бюджета края. Ещё почти столько же вложил Петров.

"Мы когда на совет глав сёл собираемся, и все рассказывают о своих проблемах, нам даже нечего сказать – у нас всё хорошо, село сохраняется, живёт. Потому что у нас есть Николай Николаевич", – хвастается глава Чеканихинского сельсовета Усть-Пристанского района Ирина Князева.

Сам Петров оценивает своё участие скромно, говорит, всё это необходимо делать, чтобы село жило:

"Дело не только в доброте и желании помогать, а в том, что это просто необходимо. Не будет села – не будет рабочих рук, не будет и производства. А если не будет производства, село погибнет. Всё взаимосвязано. Мы в районе организовали более 150 рабочих мест, и в Чеканиху начали приезжать люди, жизнь закипела. Когда запускали производство, здесь в школе училось всего шесть или семь детей. А сегодня – около 30. Если бы мы не дали работу, село распалось бы точно так же, как и соседнее Солдатово. А я сам вырос в деревне, мне важно, чтобы село сохранялось", – говорит Петров.

Сохраняя леса

Особенно важно, по мнению Петрова, поддерживать жизнь заречных сёл, так как часто лесные пожары начинаются с поймы Оби. А жители сёл помогают оперативно обнаруживать и тушить возгорания.

У арендатора есть укомплектованная всей необходимой противопожарной техникой и оборудованием пожарно-химическая станция. В его распоряжении пять пожарных автомобилей, четыре трактора, противопожарный комплекс на базе трактора ТТ-4М и патрульный комплекс на базе автомобиля УАЗ.

Мониторят лес с помощью вышек наблюдения и современных видеокамер. Диспетчер следит за лесом в Усть-Чарышской Пристани и Чеканихе и сразу сообщает о возгорании специалистам. Благодаря этому любой пожар тушат оперативно.

Успех предприятия обеспечивает и рациональный подход к использованию и восстановлению природных ресурсов. За 20-летнюю историю предприятием было высажено порядка шести миллионов сеянцев сосны.

"В Чеканихе люди уверены в завтрашнем дне. Арендатор лесного участка обеспечил людей и работой, и социальными гарантиями, занимается благоустройством села. В условиях весьма скромного местного бюджета такая поддержка людей на селе – огромная помощь в решении социально важных вопросов", – говорит замглавы администрации Усть-Пристанского района Владимир Бусыгин.

Кстати, в ближайшее время в Чеканихе может появиться ещё одна детская игровая площадка – по краевой программе местных инициатив с участием средств предпринимателя. Сегодня ведутся переговоры на этот счёт. Местные жители уверены, что проект точно будет реализован. Как и всё, что обещал Петров.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

22.09.2021 07:30
- гость -

Молодец. Респект.

22.09.2021 07:50
Виктор

Посмотрел численность населения Чеканихи в 2008 и 2020 году. Несмотря на все чудеса, она за это время уменьшилась в 2 раза...

22.09.2021 07:56
- гость -

Молодёжь не удержать.

22.09.2021 07:57
владимир

Респект Николай Николаевичу .толковый предприниматель.так держать

22.09.2021 08:24
Земляк

Николай Николаевич, успехов Вам и процветания!

22.09.2021 08:38
- гость -

Всё понятно. Лесоруб!
У этих сейчас сверхдоходы, каки у строительной мафии.

22.09.2021 08:57
- гость -

22.09.2021 07:56
- гость -
Молодёжь не удержать.

Село должно обеспечить работой.На селе не хватает для нормальной жизни инфраструктуры: медицины, школы, качественного образования, объектов для спорта и отдыха, системы развлечений.

Есть сёла в России,куда едет молодежь.Есть!!! В этом должны быть заинтересованы краевые власти.

В городе строят дороги, вкладывают деньги. А до сел, порой, автобусы даже не ходят. А посмотрите на дороги до села(((. Ужас!

22.09.2021 09:00
- гость -

не ужас а колония

22.09.2021 09:10
- гость -

Недалеко от села Петров взял в аренду участок леса площадью 23 тысячи гектаров на 49 лет.......как взял?Пробовал -черта с два там что получишь....

22.09.2021 10:55
Виктор

22.09.2021 09:10
- гость -

Никто не расскажет про то, как начинал свой бизнес.

22.09.2021 12:47
гость

Всё понятно. Лесоруб!
У этих сейчас сверхдоходы, каки у строительной мафии.

В точку! И нечего идеализировать его

22.09.2021 13:10
- гость -

Сначала, как капиталист, ограбил народ, а затем кинул мелочь, облагодетельствовал вроде. Хорошего капиталиста не бывает...

22.09.2021 13:42
- гость -

мне вот интересно, написавшие капиталист, ограбил народ, лесоруб и т.д. вы вообще знакомы с этим человеком? через что он прошел?
обиженки

22.09.2021 13:44
- гость -

Пробовал -черта с два там что получишь....

а получишь, ума то хватит работать в лесу?

22.09.2021 14:09
- гость -

13:42- гость - мне вот интересно, написавшие капиталист, ограбил народ, лесоруб и т.д. вы вообще знакомы с этим человеком? через что он прошел?
обиженки

А Вы знакомы с сутью капитализма, защитник буржуев? Получение прибыли, где нет места человеческим отношениям. И не надо тут ля-ля, как будто мы не знаем, кто такие буржуи. И статья заказная...

22.09.2021 14:11
- гость -

Смотрим, сравниваем.

Парк Галицкого в Краснодаре — пожалуй, лучший парк России

22.09.2021 14:30
- гость -

А Вы знакомы с сутью капитализма, защитник буржуев? Получение прибыли, где нет места человеческим отношениям. И не надо тут ля-ля, как будто мы не знаем, кто такие буржуи. И статья заказная...

Какой эпичный бред.......

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