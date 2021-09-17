Прививайте детей. Родителей предупредили о завозе в Алтайский край смертельной инфекции

Из-за вспышки полиомиелита в Таджикистане и случаев завоза вируса на территорию РФ Роспотребнадзор дал указание Алтайскому краю и другим регионам выявить непривитых детей-мигрантов от этого заболевания, сообщают "Вести Алтай".

В регионе насчитали 134 таких ребёнка, все оказались здоровыми. Однако в Забайкалье, Хабаровском крае, а также в Самарской, Воронежской и Ростовской областях зафиксировали случаи завоза опасной инфекции.

В связи с этим регионы принялись активно ставить прививки несовершеннолетним, которые по тем или иным причинам так и не прошли вакцинацию. В Алтайском крае оказалось 800 таких детей.

Полиомиелит – спинномозговой паралич, острое инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. Крайне тяжело его переносят дети до 5 лет. От болезни прививаются шесть раз: трижды – на первом году жизни, дважды – на втором и один раз – в 14 лет.